Новые люди дадут бой бедности в Иркутске

Фото: Партия «Новые люди»

- Для того чтобы победить сегодня, России нужно стать страной промышленников и предпринимателей - в самом широком смысле этого слова. Нужен умный протекционизм, чтобы отвоевать свои рынки и выйти на новые. Мы идем на выборы с программой поддержки предпринимателей и всех, кто готов начать свое дело, - заявил политик.

Партия предлагает снизить налоговую и административную нагрузку на предпринимателей и упростить выдачу доступных кредитов. Развитие малого и среднего бизнеса способствует созданию новых рабочих мест. Алексей Нечаев говорит: «цель партии - предоставить новые возможности каждому, кто готов ими воспользоваться».

Нечаев отметил, что Академики РАН относят к богатым тех, кто зарабатывает 160 тысяч рублей в месяц. Но таких людей в стране всего 2%.

- Это мало. Надо сделать высокий достаток нормой, средним значением, - сказал лидер партии.

Фото: Партия «Новые люди»

Алексей Нечаев выделил приоритетные направления региональной политики. Одним из главных принципов станет протекционизм в отношении местных предприятий с поправкой на современные технологические решения.

- Наши сторонники и кандидаты - герои внутренней России: предприниматели, ученые и инженеры, учителя и строители. Они востребованы там, где родились, они делают лучше свой город, регион и страну. Именно они делают Россию великой. И наша цель - создать для них новые возможности, - отметил политик.

Также партия активно выступает за создание условий самореализации молодежи. В 62 регионах страны действует образовательная программа по молодежному предпринимательству «Я в деле». По итогам двух сезонов проекта успешно реализовали собственные идеи 1,5 тысячи выпускников.