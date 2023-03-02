Куда сходить на выходные 4-5 марта 2023 в Иркутске: 10 лучших идей Фото: Олег Укладов

Начало марта - время просыпаться от зимней спячки и проводить время активно! Тем более, в выходные. Успеть покататься на коньках и лыжах, посетить музеи и театры, насладиться музыкой и фильмами - предлагаем 10 идей, куда сходить на выходные 4-5 марта 2023 в Иркутске.

Драмтеатр: концерт «Еще раз про любовь…»

С приходом весны расцветает любовь. И песни тоже о любви! Поэтому в репертуаре драмтеатра им. Охлопкова 4 и 5 марта в 18.30 прогремит концерт «Еще раз про любовь…». Отличная идея, чтобы провести романтичный вечер вместе со своей второй половинкой.

Музтеатр: постановки «Кармен», «Мэри Поппинс, до свидания»

А в иркутском музтеатре в субботу в 18.00 можно посетить пластический спектакль «Кармен». Классическую историю о страсти и ненависти рассказывают по-новому - с помощью современной хореографии. В воскресенье, 5 марта, можно прийти в театр с детьми - в 17.00 пройдет мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!». Любимую историю покажут в джазовом исполнении.

ТЮЗ: НЕкомедия «В контакте»

В театре юного зрителя им. Вампилова расскажут о любви в другом ключе –о том, как строят отношения подростки в современном мире. Главные герои спектакля «В контакте» - виртуальные друзья, которые никогда не встречались вживую, но нашли в друг друге утешение. НЕкомедия в одном действии, как определили жанр в театре, пройдет 5 марта в 18.00.

Кино: «ITALIAN BEST SHORTS: ЖИЗНЬ КАК ЧУДО»

Даже взрослые верят в чудо. «ITALIAN BEST SHORTS: ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» - сборник из семи итальянских короткометражек, которые возвращают надежду и учат радоваться каждому дню. Вместе с героями можно погрузиться в атмосферу сказки в реальной жизни уже 4 марта в 16.00 в Доме Кино.

Музеи: выставка «Квадромикс 16»

4 и 5 марта в 10:00 в «Художественном музее» состоится выставка «Квадромикс 16» творческого объединения «Красный квадрат». Это попытка осмыслить современность.

Музеи: выставка «Дарите женщинам цветы»

В преддверии Международного женского дня краеведческий музей открывает выставку «Дарите женщинам цветы». Садоводам особенно понравится эта экспозиция. 4 и 5 марта с 10.00 до 18.00 можно увидеть новинки самых разнообразных растений: от орхидей до фуксии.

Планетарий: концерт «Музыка под куполом звезд: Юлия Тагильцева»

Звезды и космос – всегда завораживают, не правда ли? А если еще в сочетании с красивой музыкой… В Иркутском планетарии 4 марта в 20.00 пройдет концерт «Музыка под куполом звезд: Юлия Тагильцева». Необычный инструмент - кельтская арфа и завораживающий видеоряд предоставит вам возможность прикоснуться к звездам.

Органный зал: Вселенные фэнтези

Специально для любителей фэнтези в Иркутске проходит весьма необычное мероприятие – концерт органной музыки. 5 марта в 15:00 в органном зале Иркутской филармонии можно перенестись на страницы произведения Джон Рональд Руэл Толкина, Джорджа Мартина и Стивена Кинга. Фэнтези теперь не только в кинематографе и литературе, но и в тонки звуках музыки.

Спорт: праздник «На лыжи»

Праздник «На лыжи!» пройдет 4 марта с 12.00 до 16.00 на Якоби. А, чтобы зарегистрироваться, нужно подойти пораньше, к 11.00. На мероприятия можно прийти всей семьей, покататься на лыжах и побыть на свежем воздухе. В здоровом теле здоровый дух!

Катание на коньках: «Байкальская массовка»

И если вы любитель покататься на коньках, то добро пожаловать на «Байкальскую массовку». В ледовом дворце «Байкал» в 18.30 можно будет покататься с друзьями и семьей.