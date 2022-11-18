Студент ударил ножом соседа по комнате в общежитии Улан-Удэ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одном из студенческих общежитий Улан-Удэ утро 18 ноября началось с поножовщины. Первыми на место случившегося прибыли сотрудники Росгвардии.

- Злоумышленник задержан на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, ссора возникла между двумя соседями по комнате. Однако выяснить отношения на словах не вышло, 23-летний парень ранил 20-летнего студента в живот, после чего пострадавшего увезли в больницу. За его состоянием наблюдают медики. Также сообщается, что нападавший был пьян. В чем была причина ожесточенного конфликта, пока не известно.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отмечают в республиканском МВД.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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