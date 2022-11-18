Разочарованные фанаты из Иркутска подают в суд на Светлану Лободу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разочарованные фанаты выйдут в суде против украинской певицы Светланы Лободы. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области готовит коллективный иск из-за отказа организаторов вернуть деньги после очередной отмены шоу.

- Концерт должен был состояться первоначально 25 апреля 2021 года, - отмечают в ведомстве. - В связи с распространением заболевания COVID-19 он был перенесен на 21 июня 2022 года. В апреле в СМИ появилась информация, что Светлана Лобода отказалась проводить концерты на территории России.

В результате фанаты остались у разбитого корыта: не послушали в живом исполнении «Superstar», а деньги на покупку билетов потратили. К слову, их стоимость начиналась от 1,5 тысяч рублей. Поклонники звезды засыпали сотрудников Роспотребнадзора десятками жалоб.

- Чтобы присоединиться к групповому иску, необходимо заполнить и представить следующие документы: заявление; копии билетов (электронных билетов); документы об оплате билетов; заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю; ответ исполнителя (при наличии); иные документы, - обращаются специалисты к обманутым иркутянам.

Документы необходимо направить через специальный раздел на сайте Управления «Прием обращений граждан и юридических лиц». Образец заявления можно взять ЗДЕСЬ.

Об отмене концертов стало известно 2 мая. Фото: сайт Светланы Лободы

Напомним, 2 мая в официальной группе LOBODA опубликовали официальный постер с отменой концертов в пяти городах России: Красноярск (19 июня), Иркутск (21 июня), Хабаровск (23 июня), Владивосток (25 июня) и Сочи (4 августа). Подпись гласила, что по вопросам возврата билетов нужно обращаться в кассы города.

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В случае возникновения вопросов, можно проконсультироваться со специалистами отдела защиты прав потребителей по телефону: 8(3952) 33-58-36.

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