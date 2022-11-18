Иркутяне собрали боевое снаряжение на 1 миллион рублей для мобилизованных земляков

Михаил Лунев лично доставит посылки. Фото: из личного архива Михаила Лунева

По инициативе члена Общественной палаты Иркутска предприниматели города собрали боевое снаряжение на сумму свыше 1 миллиона рублей для мобилизованных из Приангарья. Это тепловизоры, дизель-генератор, цевья для автоматов, перевязочные пакеты, бензопилы, тепловую пушку, приклады, дульные компенсаторы на автоматы и другое специальное оборудование, которое необходимо землякам, призванным на службу во время частичной мобилизации.

- Мы лично отвезем посылки, - рассказывает член Общественной палаты Иркутска Михаил Лунев. – Я уже до этого ездил в Юргу, общался с ребятами. В прошлый раз мы уже отправляли им тепловизоры, квадрокотер, бинокли ночного видения, прицелы. И вот от них поступила обратная связь. Парни рассказали, чего особенно им не хватает для боевого слаживания. Это довольно такие специфичные вещи, которых у них нет и которые им не выдадут в принципе. Поэтому мы с коммерсантами Иркутска решили объединиться и приобрести все самое необходимое. Если им нужен генератор, то мы везем дизель-генератор. Бензиновый по определению им не нужен. Если хотят теплопушку – то это пушка с определенной мощностью. Везем все по запросу.

Сегодня добровольцы спешат заполнить автомобиль. А уже завтра машина с ценным грузом выдвинется в сторону города Юрга. Общественник признается, что не может оставаться в стороне в столь сложное для страны время.

- Во-первых, среди бойцов есть люди, которых я знаю лично. А во-вторых, там в принципе находятся наши земляки. Им нужна поддержка, - рассказывает Михаил Лунев. - Вместе с нами завтра также поедет жена одного из мобилизованных. Им очень приятно, когда к ним приезжают, с ними общаются. У ребят поднимается боевой дух и они не чувствуют себя брошенными!