Что стало с девочкой из Бурятии, на голову которой упал кирпич в Иркутске

Мать рассказала о состоянии 6-летней девочки, которой на голову упал кирпич в Иркутске. Фото предоставлено героем публикации.

В августе 2022 года Иркутскую область потрясла история 6-летней девочки из регионального центра, которой на голову упал кирпич с высоты многоэтажки. Малышка чудом выжила, в тот момент сестра держала ее за руку... Когда обернулась, увидела малышку лежащей на земле в луже крови. Что стало с девочкой после падения кирпича, рассказывает infpol.ru.

- Глаз со стороны удара плохо видит - осталось 40% зрения. В целом все нормально. Доча плохо переносит затянувшийся домашний режим. У нас из окна виден двор детского сада, она тоскливо смотрит на детей, говорит: «Когда же у меня все заживет и я пойду в садик». Меня тоже очень ждут на работе, я хотела с ноября выйти, но врач не дал разрешение посещать детский сад. Вот, живем всей семьей на одну зарплату мужа, - поделилась мама пострадавшей.

Сейчас они ждут заключение окулиста после исследования. У нее была раздроблена височная кость и порваны мягкие ткани черепа. Пока что прогнозы не радуют: девочка едва ли сможет восстановить зрение. Теперь один глаз будет практически слепой.

Как же кирпич упал на голову проходящему ребенку? Правоохранительные органы организовали проверку, но по предварительной версии виновниками стали 7-летние мальчишки. Они играли в подъезде, между 8 и 9 этажами, и один якобы случайно толкнул кирпич, который нашел на подоконнике. Кирпич упал на козырек и отлетел в голову ребенка.

Ранее «КП-Иркутск» спрашивала у матери девочки, намерена ли она искать виноватых. По ее словам, она собирается подавать иск в суд на родителей мальчиков, хоть и не верит в случайный рикошет кирпича.

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