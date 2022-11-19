Фестиваль “Энергия” начал работу в Иркутске

18 ноября в «Сибэкспоцентре” состоялось торжественное открытие фестиваля культуры “Энергия”. Такой подарок сделала иркутянам и гостям города компания Эн+, основанная Олегом Дерипаской, в честь своего 20-летия. В программе мероприятия - три дня, плотно заполненных творческими встречами, премьерами и выставками, мастер-классами и беседами. О том, как родилась идея такого события, рассказала заместитель генерального директора компании Эн+ по связям с общественностью Вера Курочкина:

- Мы долго думали, как отметить 20-летие компании, и решили, что самое лучшее - когда ты даришь подарки тем, кого особенно уважаешь и любишь. Для Эн+ это, безусловно, Иркутск. Было принято решение сделать для иркутян такой подарок, чтобы каждый получил хороший заряд положительной энергии. Нам удалось подобрать людей и события, которые так или иначе связаны с Сибирью и в то же время демонстрируют всё то разнообразие, богатство и насыщенность современной культурной жизни.

Безусловно, список гостей и участников фестиваля впечатляет. Известные современные писатели, актёры, режиссёры, художники и скульпторы проводят творческие встречи и отвечают на вопросы иркутян. В первый день присутствующие смогли познакомиться и пообщаться с писателем-фантастом Вадимом Пановым, актрисой Марией Мироновой, писателем Денисом Драгунским, художником-скульптором Юрием Шахояном и продюсером выставок Виктором Ершовым. Формат встреч получился очень личным и атмосферным - известным гостям можно было задавать самые острые вопросы и присутствующие подолгу не отпускали каждого. Редкая возможность обсудить научные теории с писателем-фантастом, послушать рассказ в исполнении автора или пройтись по выставке скульптуры вместе с её создателем!

Формат встреч получился очень личным и атмосферным

- Такое событие уникально не только для Иркутска, - поделился мнением Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании Эн+. - В масштабах всей страны подобные фестивали проходят нечасто. Надеюсь, что все, кто уже зарегистрировался и те, кто ещё заходят прийти, получат действительно позитивные эмоции от встречи с таким количеством творческих и интересных людей. Компания Эн+ продолжает работать на благо Иркутской области. Помимо развития предприятий, мы занимаемся нашими постоянными социальными проектами, в частности спортивными. Это хоккейная команда “Байкал-энергия”, это проект “На лыжи”, это развитие городского пространства и многое другое - мы хотим, чтобы на территории присутствия наших основных предприятий все жители чувствовали тот комфорт, при котором хочется жить.

Поздравить компанию с юбилеем и иркутян с открытием фестиваля приехал председатель правительства Иркутской области, первый замгубернатора Константин Зайцев:

- Мы благодарны Компании Эн+ и её учредителю за тот праздник, который они привезли, - сказал Константин Зайцев.- Эн+ задаёт новый тренд социально-экономического партнёрства в Иркутской области. Это пример всем бизнесам, которые находятся на территории региона.

С ним согласился и председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев:

- Компания Эн+ - это наш постоянный и надёжный партнёр. Являясь полноценным хозяйствующим субъектом, они активно занимаются экономическими, экологическими, социальными и спортивными проектами. Даже свой юбилей компания отмечает так, чтобы это принесло радость и пользу всему городу!

Фестиваль будет работать до 20 ноября, подробную его программу можно изучить по ссылке https://energyfest.ru - если вы там ещё не были, то не пропустите!

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Вадим Панов, писатель, работающий в жанрах научной фантастики, городского фэнтези и киберпанка, обладатель премий «Портал», «Звездный мост», «Басткон», «Серебряная стрела», «РосКон», «Филигрань» и журнала «Мир фантастики»:

- Я искренне надеюсь, что такой фестиваль в Иркутске станет традиционным. Иркутск - это прекрасный город, я здесь не в первый раз. Специально оставил побольше времени для вопросов, потому что знал, что они будут и будут интересными. С огромным удовольствием пообщался действительно умными людьми. Живое общение - это уникальная обратная связь, которая для автора невероятно важна.

Писатель-фантаст Вадим Панов

Денис Драгунский, писатель, сценарист, драматург, журналист, автор романов «Дело принципа», «Богач и его актер», «Автопортрет неизвестного», книг «Вид с метромоста», «Каменное сердце», «Обманщики», «Дочь любимой женщины», «Мальчик, дяденька и я», «Третье лицо» и других:

- Самое дорогое и прекрасное для писателя - это настоящий, живой разговор с умными, острыми, проницательными людьми. Именно таких я здесь и встретил. Сибиряки меня приняли тепло, тем более, что я очень люблю Иркутск, бывал здесь уже несколько раз. Всегда при таких встречах напитываешься не только впечатлениями, а больше эмоциями, энергией, свежестью - всем тем, что так необходимо для творчества.

Писатель Денис Драгунский

Юрий Шахоян, художник, скульптор, ювелир:

- Когда-то я переехал из Москвы в Новосибирск и знакомые меня спрашивали о впечатлениях. Сибирь и сибиряки - особое место, здесь всегда принимают тепло и радушно. Сегодня творческому человеку довольно сложно найти своего читателя, зрителя - это пространство очень насыщенно, современного искусства действительно очень много. Поэтому для меня особенно ценно участие в таком фестивале - мы привезли сюда несколько новых работ и, надеюсь, посетившим нашу выставку покажется интересным этот формат.