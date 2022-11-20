Задержка поездов из-за смертельного ДТП на переезде ожидается в Иркутской области

Водитель большегруза погиб после столкновения с поездом в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области произошло страшное ДТП. Водитель большегруза выехал на железнодорожный переезд прямо перед грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение. Но, увы, расстояние было недостаточным, чтобы тяжелый локомотив смог остановиться. Столкновение произошло.

- Это случилось около 12 часов 20 ноября в Чунском районе Прианагрья между станциями Новочунка и Сосновые родники, - рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.

Из-за ДТП возможны задержки поездов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Удар был такой силы, что кабина большегруза превратилась в груду железа. Выжить в таком ДТП, оказалось, нереально. Водитель фуры погиб на месте. С путей даже сошла одна колесная пара грузового поезда.

- Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлены восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка, - поделились с «Комсомолкой» в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. – Тем не менее, движение поездов на участке временно приостановлено, поэтому прогнозируется задержка пассажирских поездов №71 Северобайкальск - Иркутск и №72 Иркутск - Северобайкальск.

Стоит отметить, что работники железной дороги в регионе регулярно фиксируют нарушение ПДД со стороны автомобилистов при пересечении путей. Только с начала 2022 года они сообщили в ГИБДД больше, чем о четырех сотнях подобных фактов.

Удар был страшной силы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

КОНКРЕТНО

Как следить за движение поездов:

Возможны задержки поездов в Иркутской области из-за ДТП на переезде

К месту направлены восстановительные поезда Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08