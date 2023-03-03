Спряталась в Иркутской области: за помощь в поисках 23-летней красотки полиция обещает полмиллиона рублей

Полиция предоставила перечень примет Веры Золотухиной. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Эта привлекательная девушка на черно-белом фото – подозреваемая по уголовному делу о распространении наркотиков в особо крупных размерах. По данным оперативников, в составе организованного преступного сообщества, действующего на территории нескольких регионов, 23-летняя Вера Золотухина занималась продажей «зелья» на территории Улан-Удэ, в том числе через Интернет. Скрывающуюся от полицейских сибирячку объявили в розыск.

- По сведению правоохранителей разыскиваемая может находиться на территории Братска или в других населенных пунктах Иркутской области, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

За любую информацию, которая поможет в поимке Золотухиной в МВД гарантируют вознаграждение в размере полмиллиона рублей. Обращаться можно по официальному телефону ведомства 02 или 102.

Среди примет возможной преступницы: рост около 170 см, среднее телосложение, европейский тип лица, глаза темного цвета, ярко выраженные брови, нос прямой. При этом длину и цвет волос она периодически меняет.

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