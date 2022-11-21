Погода в Иркутске на неделю с 21 по 27 ноября 2022: прогноз синоптиков

Что принесет погода в Иркутске на неделю с 21 по 27 ноября 2022, узнали у метеорологов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске на неделю с 21 по 27 ноября 2022 совершенно точно подкинет горожанам пару снежных деньков, а еще и принесет похолодание. На этой неделе столбики уличных термометров днем покажут до -18. Иркутяне, готовы? Пора бы уже и зиме, действительно, быть, а то задержалась она где-то в дороге. Давайте разбираться, чего в какой день на этой неделе ждать. Прогноз составили синоптики Гидрометцентра России.

Погода в Иркутске на неделю с 21 по 27 ноября 2022

Итак, сегодня в понедельник, 21 ноября, в областном центре еще тепло, днем обещают до -5 градусов, но облачно. Метеорологи ждут небольшой снег, вероятность его 95%. Не отвертимся. Атмосферное давление в течение дня составит 722 миллиметра ртутного столба, небольшой западный ветер, до 2 м/с. В ночь на вторник похолодает до -15.

- 22 числа погода в Иркутске будет облачной, но с прояснениями и без осадков, - говорят синоптики Гидрометцентра России. – Днем -6, ветер подует с юго-востока со скоростью до 2 м/с. Ночью на 23 ноября ждем до -11 градусов.

В среду в областном центре потеплеет до -1. На небе снова временами станет проглядывать солнышко. В ночь на четверг, 24 ноября, в Иркутске начнется снегопад, за ночь выпадет до 4.8 миллиметров осадков. Это чуть больше 20% от месячной нормы осадков ( сравнить можно со снегом в Иркутске, выпавшим 8 ноября – прим.авт.). Ночью термометры снова покажут -11. Стоит отметить, что снег продолжится и в четверг днем. Но осадки уже будут слабыми, ожидается всего до 0.1 миллиметра.

В ночь на пятницу в столице Приангарья ударят самые настоящие морозы, столбики уличных термометров опустятся до -21. Днем 25 ноября облачно с прояснениями и до -15. И, по всей видимости, с этого момента в городе и начнется зима. Теплее погоды в Иркутске на неделе уже не ожидается.

В ночь на субботу до -23, днем 26 числа -18. Этот день станет самым холодным в череде с 21 по 27 ноября. А самой холодной ночью в ближайшие семь дней станет ночь на воскресенье, похолодает до -25. Днем 27 ноября также холодно, до -15. Стоит отметить, что в пятницу, субботу и воскресенье снега с небес не будет, а скорость ветра максимум составит 3 м/с.

Погода в Иркутске на неделю с 21 по 27 ноября 2022: прогноз синоптиков

Погода в Иркутске на неделю с 21 по 27 ноября 2022. Прогноз Гидрометцентра России

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 21 по 27 ноября. Готовы к холодам?

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