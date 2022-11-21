«Летающую тарелку» сфотографировали в небе над Байкалом

Фото: государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Владислав Шалашов.

В небе над Байкалом засняли нечто удивительное...летающую тарелку! По крайне мере, так кажется при первом взгляде на снимок. Однако, если хорошо присмотреться, то становится понятно – причудливую форму, схожую с неопознанным летающим объектом, приобрело обычное облако. «НЛО» попало в объектив фотографа в Тажеранской степи, которая входит в территорию Прибайкальского национального парка.

- Автор снимка – государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Владислав Шалашов, - поделились в соцсетях нацпарка. - Он отметил, что подобные формы в небе – не такая уж и редкость; ему доводилось снимать вереницы похожих «НЛО» над островом Ольхон.

Инспекторы рассказали, что следят за облаками в небе над великим озером несколько десятилетий. К примеру, на западном берегу обычно ни тучки, поэтому количество часов солнечного сияния здесь даже выше, чем на некоторых известных курортах.

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