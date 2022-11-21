Непостоянный муж, бабушки и хоровое пение. Чем Иркутск удивил известного писателя Александра Цыпкина

Цыпкин поделился впечатлениями об иркутском колорите в своем блоге. Фото: Александр ГЛУЗ

Иркутск принял сразу несколько звезд всероссийской величины в минувшие выходные. В их числе телеведущая Юлия Меньшова, актриса Аглая Тарасова, режиссер Константин Богомолов, писатель Александр Цыпкин. Все они стали спикерами культурного фестиваля «Энергия». К слову, во время выступления известного публициста собрался аншлаг – часть слушателей размещалась стоя вдоль стен. Иркутянам Цыпкин рассказал, что успел побывать на Байкале и пообещал вновь туда вернуться во время отпуска. Знакомясь с городом, столичный гость изучил и местный колорит. С первых дней в Приангарье впечатлениями о родине бабра он делился с подписчиками своего telegram-канала. Их у автора «БеспринцЫпных чтений» больше 80 тысяч.

Первым соцсети писателя украсило видео с берега Байкала. Под успокаивающий шум воды он предложил фолловерам подумать о вечном и заодно прочитать не выдуманную историю о сибирском юморе, которая произошла в одной из кафешек Листвянки.

- Сижу, жду заказ. Заходят еще три гостя. Один этакий весельчак, - пишет Цыпкин.

- Хозяйка, пришел постоянный клиент, встречай!

- Лучше постоянный клиент, чем непостоянный муж. Садитесь.

Заметка была оценена по достоинству и собрала больше 900 «пальцев вверх».

Следующая история тоже произошла в стенах кафе, но на этот раз в Иркутске.

- После чтений монологов из «Интуиции» в рамках фестиваля «Энергия» решил я зайти пообедать в какое-нибудь не очень энергичное место, желательно с традиционной кухней, - рассказывает в своем блоге Александр Цыпкин. - Поинтересовался у местных, а также попросил, чтобы ресторанчик был по возможности тихий, мне кое-что написать нужно.

Сибиряки посоветовали публицисту заглянуть в заведение с монгольской национальной кухней. «Турист» так и сделал. С первого взгляда ресторан, действительно, показался тем, что надо, но автор продолжил рассказ…

- Небольшой зал, за одним столиком сидит группа бабушек и дедушек, вероятно, отмечают чей-то юбилей, примерно человек 10. За другим столиком, скорее всего, аналогичная причина выхода в свет, тоже какой-то семейный праздник, публика, с точки зрения возраста, чуть более смешанная. Действительно негромко все разговаривают, меня устраивает. Сел в уголке, что-то там набиваю клавишами. Вдруг стол постарше, да-да, вы не ошиблись, начинает петь, петь традиционные советские песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Под крылом самолета, о чем поет зеленое море тайги», сконцентрироваться невозможно, хотя поют трогательно. Краем глаза посмотрел на их стол и понял, что обед-то уже закончился, и они скоро разойдутся, ну думаю, пережду как-нибудь. Шесть песен. Дела отложил, концентрируюсь на текстах поэтов прошлого. Наконец они рассчитываются, встают, уходят, я думаю, ну вот оно мое счастье, как раз принесли горячее, сейчас я его съем и в тишине и спокойствии напишу то, что думал. Срочно сдавать надо!

Но на этом история не закончилась. Один из гостей за соседним столом заявил: «Ну а мы что, хуже, что ли?», после чего и эта компания начала петь. Цыпкин поделился, что, когда он покидал ресторан, его соседи только вошли во вкус.

- Какой громкий город Иркутск, но хороший и ностальгический, приеду сюда еще раз, - заключил писатель.

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