Комбинату питания Иркутска 30 лет! Фото: МУП «Комбинат питания».

Вот уже три десятилетия Иркутский комбинат питания работает ради цели, которая и была основной причиной создания в далеком 1992 году. А именно, формирование единой системы организации питания в муниципальных образовательных учреждениях. Сначала этих учреждений было всего 30. За годы своего существования предприятие пережило разные времена - менялись организационно-правовые формы собственности, названия, но неизменным оставалось стремление коллектива работать качественно и на совесть, обеспечивая маленьких иркутян вкусным, рациональным и полезным питанием.

- Сейчас большое внимание уделяем цепочкам производства, оптимизируем их, насколько это возможно: в оснащении, в подходах к работе и процессу изготовления, к рациональному расходу рабочего времени, - рассказывает Сергей Калиновский, заместитель директора по развитию МУП «Комбинат питания г. Иркутска».

По мнению руководства, держаться на плаву столько лет, развиваться и увеличивать товарооборот предприятию удается благодаря основной движущей силе - коллективу. Помимо основных обязанностей сотрудники комбината всегда готовы прийти на выручку в экстренных ситуациях - накормить бригады МЧС и других служб. В дни мобилизации, например, сотрудники МУП оперативно обеспечивали горячим питанием пункты сбора, формировали сухпайки.

Тонну фарша, почти 10 000 мясных и 6000 куриных полуфабрикатов, 7000 кондитерских изделий, 6000 творожных сырников и 1300 булочек производит это легендарное предприятие ЕЖЕДНЕВНО для детей Иркутска. Фото: МУП «Комбинат питания».

Продукция предприятия должна изготавливаться только из 100% натуральных продуктов - это непреложное правило! Все ингредиенты, как для новых блюд, так и для уже традиционных, проверяются на качество и безопасность. Экспертиза проходит в ветлаборатории, большинство продуктов, используемых в образовательных учреждениях, - от крупных местных производителей. А полуфабрикаты, производимые на комбинате, не содержат никаких консервантов, красителей, стабилизаторов. Это одна из главных задач - воспитать у подрастающего поколения привычку питаться не только вкусно, но и правильно, а не перекусывать вредным фаст-фудом.

- В феврале 2017 года наше предприятие получило декларацию о соответствии Евразийского экономического союза, а летом того же года мы получили сертификат государственной регистрации на выпуск полуфабрикатов для детского питания от трех лет! МУП «Комбинат питания г. Иркутска», пожалуй, единственное предприятие в области, которое имеет подобные документы! - подчеркивает Сергей Калиновский.

В настоящее время муниципальное унитарное предприятие «Комбинат питания г. Иркутска» включает в себя: основное производство, цех творожных полуфабрикатов, мясной цех и детскую молочную кухню. Предприятие осуществляет организацию питания в более чем 200 общеобразовательных учреждениях, около 900 детей получают бесплатную молочную продукцию. А штат сотрудников перевалил за отметку 1700 человек.

Л.А. Пронина, директор МУП «Комбинат питания» и Д.О. Солдатов и о директора ФБУ «Иркутский ЦСМ». Фото: МУП «Комбинат питания».

100 лучших товаров России

Для комбината питания 2022 год ознаменован не только юбилейной датой, но и экспертным признанием пяти товаров на одном из самых авторитетных конкурсов нашей страны. В этом году от Иркутской области в конкурсе «100 лучших товаров России» приняли участие 44 предприятия и организации региона.

Проведению торжественных и выставочных мероприятий конкурса предшествовала обширная экспертиза документов и выездные обследования предприятий представителями региональной комиссии. Так что проверку качества продукция комбината прошла многоуровневую.

Примечательно, что наряду с техническими экспертами и представителями надзорных органов к аудиту предприятий была привлечена и активная общественность.

Заслуженную награду присвоили трем видам продукции от «Детской молочной кухни»: термостатному йогурту с бифидобактериями и вишней, йогуртам с бифидобактериями жирностью 3,5% и 2,5%, а также двум видам продукции от самого комбината: рыбным котлетам «Рыбацкие» и творожным сырникам.

«100 лучших товаров России» - не просто конкурс производителей, а гарант качества. Благодаря ему потребители могут быть абсолютно уверенными, что продукция комбината проверена и одобрена экспертами.

Александра Башарова, повар школы № 35. Фото: МУП «Комбинат питания».

Лучшие кадры

В начале ноября в Иркутске подвели итоги II регионального конкурса «Лучший школьный повар Приангарья - 2022». Звание лучшего заслуженно получила Александра Башарова, сотрудник МУП «Комбинат питания г. Иркутска», которая трудится поваром в школе № 35.

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Конкурс состоял из двух этапов. Первый - разработка блюда для школьного питания, обоснование своего выбора и его презентация.

- Я выбрала куриные наггетсы не просто потому, что они популярны среди детей, а на основании своего опыта и результатов мониторинга вкуса и потребностей школьников, - рассказывает Александра Башарова. - Конечно, детям необходимо объяснять, что не все вкусное полезно, но мое блюдо как раз из вкусных и полезных. Оно радикально отличается от своих фастфудовских собратьев составом и способом приготовления. Главной целью при выборе блюда я ставила увеличение индекса съедаемости, чтобы детки были сыты и довольны, а тарелки пустые.

Если в первом туре конкурса участие принимали 53 повара, то ко второму их осталось всего девять. Здесь уже организаторы сделали упор на более «практический» формат. От конкурсантов требовалось приготовить комплексный обед на три персоны: суп-пюре из тыквы, салат с майонезом собственного приготовления, морс и пирожки с капустой.

Дополнительная сложность задания состояла в том, чтобы соблюсти санитарные правила и нормы, сделать все поэтапно, не нарушив поточность продуктов, приготовить обед вовремя и, конечно, вкусно. Поварам, привыкшим к тому, что готовка разных блюд на кухне происходит в разных цехах, перестроиться было очень непросто. Но Александра все сделала не просто хорошо, а идеально и заслуженно стала обладательницей титула «Лучший школьный повар Приангарья».