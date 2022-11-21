«Мечтаю об Эрмитаже!»: 13-летняя школьница из Иркутской области продает значки, зарабатывая на поездку в Петербург

Фото: личный архив семьи Ивановых

У 13-летней Насти Ивановой из Черемхово есть заветная мечта – своими глазами увидеть экспонаты Эрмитажа. Девочка уже пять лет занимается в художественной школе, через два года планирует поступать в колледж, а затем в университет, чтобы получить образование дизайнера – интерьеров или сайтов, пока еще не решила.

Школьница пять лет учиться в художественной школе. Фото: личный архив семьи Ивановых

- С самого детства у нее тяга к творчеству, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» мама школьницы Анна. – Настя очень хорошо лепила, поэтому легко сдала вступительные, и ее взяли в художку. Мы с мужем детей в выборе профессии поддерживаем, так как считаем, что человек должен заниматься тем, что ему нравится. Только так можно добиться максимального успеха.

Семья Ивановых в Приангарье живет с 2014 года. Когда дочери было 5 лет, а старшему сыну -11, Сергей и Анна оставили жизнь в городе Константиновка Донецкой области и переехали в Россию. В Черемхово супруги нашли работу, купили жилье и обосновались. Дорогостоящая поездка в Санкт-Петербург, о которой мечтает Настя, родителям не по карману, ведь дочка не сможет поехать одна, за ней должен присматривать взрослый.

- Тогда сын предложил сестренке самой заработать на путешествие, продавая в Интернете значки и бисерные браслеты и брелоки ручной работы, - вспоминает Анна. – Она охотно согласилась. Даниил создал специальную группу в соцсетях, куда Настя выкладывает фото готовых изделий. Брат помогает ей принимать заказы, я занимаюсь доставкой, папа покупает расходные материалы.

Работы Насти. Фото: личный архив семьи Ивановых

Мама юной бизнес-леди признается, такой волны откликов не ожидала. Свободного времени у девчушки практически не остается – по вечерам и в выходные она рисует, плетет и раскрашивает. Так, ее значки уже «улетели» в Воронеж и Улан-Удэ. Цена за одну такую уникальную вещицу – 50 рублей.

Папа покупает материалы, брат принимает заказы, Настя делает значки, а мама развозит их покупателям. Вот такой семейный бизнес. Фото: личный архив семьи Ивановых

Меньше, чем за две недели с момента запуска «мини-стартапа», Настя уже стала ближе к мечте. Деньги она бережно складывает в копилку. Вскоре школьница хочет сделать свои украшения еще лучше, купив для них новые материалы.

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