БЦПТ: зависимый человек не испытывает счастья и спокойствия

Сергей Солдатов, председатель совета учредителей Байкальского центра поддержки трезвости - о работе организации, зависимостях, группах взаимопомощи и социально значимых проектах. Фото: личный архив Сергея Солдатова

Байкальский центр поддержки трезвости - это некоммерческая организация, созданная неравнодушными людьми в 2014 году. Здесь реально помогают справляться с более чем 12 видами зависимостей. Не только алкогольной, но также от наркотиков, игромании, депрессии, переедании, сексоголизме, финансовых проблемах и др. Большое внимание уделяется и созависимым - родственникам алкоголиков/наркоманов, взрослым детям родителей с зависимостями, чья жизнь сильно осложнена разрушительными детскими травмами.

Основные направления деятельности центра - организация встреч группам взаимопомощи, сейчас порядка 1000 зависимых еженедельно проходят 12-шаговую программу. А также реализация важнейших социально ориентированных проектов.

Сергей Солдатов за работой. Фото: личный архив Сергея Солдатова

- Люди, попадая в зависимость, прежде всего лишаются счастья, здоровья, социальных взаимоотношений. Они получают массу проблем, - рассказывает Сергей Солдатов. - Главное, что отличает зависимого человека, - он не испытывает ощущений спокойствия и счастья. Ему для полноценной жизни все время чего-то не хватает. Так действует любая зависимость. Мы все в той или иной степени в чем-то зависимы, даже в мелочах: шопинг, любовь к сладкому, зависание в гаджетах и многое другое. И вот свобода от этого, душевный покой и счастье — это, конечно, в наше время большая ценность.

Работа групп БЦПТ основана на принципе взаимопомощи. Фото: личный архив Сергея Солдатова

Работа групп основана на принципе взаимопомощи. По словам Сергея Солдатова, это простой, но в то же время очень эффективный инструмент в процессе избавления от зависимости. Все началось в далеком 1935 году с основателя Общества анонимных алкоголиков (АА) Билла Уилсона. В процессе освобождения своей жизни от алкоголя легендарный американец почувствовал непреодолимую потребность помогать своим собратьям по несчастью. Он ездил по городу, собирал бездомных, пьяниц и привозил домой, давая им кров и пищу. Однако по прошествии полугода оказалось, что никто из подопечных Билла не мог остаться трезвым столь продолжительное время. Пожаловавшись жене на то, что является плохим наставником, раз люди не могут оставаться трезвыми, основатель АА получил мудрый ответ. Миссис Уилсон сказала: «Как же никто? Ты оставался трезвым все эти полгода!». То есть пока он работал с другими, то сохранял трезвость и поддерживал мотивацию в себе. Именно этот принцип и был положен в основу сообщества.

Сергей Солдатов с членами «АА» из других стран. Фото: личный архив Сергея Солдатова

- Принцип взаимопомощи не только ВЗАИМОвыгоден, но и ВЗАИМОнеобходим. Человек, который давно не пьет, если не будет помогать другим, то со временем возомнит, что избавление от зависимости - его личная заслуга, что он исключение из правил. И вероятнее всего, этот человек когда-нибудь опять сорвется, позволив себе выпить. В группах есть такая фраза «Срыв - хороший урок, если останешься жив». Это всегда риск, но после этого люди опять приходят и дорабатывают те пробелы, которые допустили. Многие потом живут долго и счастливо трезвой жизнью.

Дважды БЦПТ выигрывал гранты от Фонда президентских грантов. На сегодняшний день уже подали сразу две заявки, чтобы иметь возможность продолжать деятельность. Но самое время подвести итоги проектов: об успешной реализации первого свидетельствует заключение Фонда президентских грантов; второй - «Излечение семьи - счастье детям!» сейчас на финальной стадии, но он, по заверениям Сергея Солдатова, во что бы то ни стало будет продолжен.

- Проект в любом случае будет продолжен. В декабре закончится грантовое финансирование, а дальше одно из двух: либо мы будем заниматься этим на общественных началах, урезав что можно, но ведя хотя бы основное, либо выиграем второй, расширенный грант и спокойно продолжим работу в полном объеме.

Конечно, грантовая система помогает держаться на плаву некоммерческой организации, но нужно понимать, что она отнюдь не синоним стабильного финансирования и по окончании грантового срока реализации проекта влечет риск лишиться финансовой поддержки в столь важном социальном направлении.

- Для нас следующий этап - получение доступа к тендерам по социальным услугам. Главное препятствие - это отсутствие расценок на деятельность центра. Есть расценки на социальные услуги, уход за больными, на содействие бездомным гражданам, а на наши услуги нет. Нам в этом плане нужно все считать с нуля и самим согласовывать в Службе по тарифам Иркутской области. Так что будем повышать свою компетенцию. Получение тендера было бы для нас лучшим и, главное, стабильным вариантом для осуществления деятельности.

Байкальский центр поддержки трезвости переехал на улицу Некрасова, 12б. Фото: личный архив Сергея Солдатова

В этом году Байкальский центр поддержки трезвости переехал с бульвара Постышева в центр, на улицу Некрасова, 12б. Получить дополнительную информацию уже можно по новому адресу, а также по телефону 8-964-273- 64-99 и на сайте centrclub.ru

- Пока мы доделываем ремонт, а официальное торжественное открытие для широкой общественности организуем в ближайшее время. Но уже сейчас центр открыт для приема. Каждый день, без выходных, любой желающий может посетить нас после 14:00 и побеседовать с консультантом, получить интересующую информацию, узнать расписание работы групп... Так что милости просим.

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Зависимость - явление не только физиологического и психологического характера. По словам Сергея Солдатова, это комплексная био-социо-духовная проблема, которая затрагивает все сферы жизни и здоровья как самого человека, так и его семьи. Чтобы избавиться от зависимости и вернуться к нормальной полноценной жизни, мало бросить употреблять, нужно найти, нащупать то самое главное духовное составляющее, смысл, если хотите, ради которого стоит жить и бороться. Этого в одиночку не сделать, но в кругу людей, которые понимают и прошли через то же самое, можно.