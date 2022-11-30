Дискаунтеры «ХлебСоль»: меняемся, чтобы оставаться любимым магазином

Татьяна Петроченко, операционный директор торговой сети «ХлебСоль». Фото предоставлено компанией.

В этом году на фоне общей картины стабильная работа магазинов сети «ХлебСоль» стала настоящей поддержкой для сибиряков. О том, как уже восемь лет удается сохранить привычный набор товаров по приемлемым ценам, рассказала операционный директор торговой сети «ХлебСоль» Татьяна Петроченко:

- Нам пришлось провести серьезную работу по замещению ассортимента. Это было связано не только с уходом некоторых поставщиков и производителей. Главная задача, которую мы перед собой ставили, - сохранить максимально комфортные розничные цены, поскольку в некоторых категориях рост был значительным, до 100%. Именно для таких товаров в первую очередь подбиралась замена, чтобы на полках остался привычный для покупателей набор.

Чтобы оценить, насколько мы справились с этой задачей, недавно было проведено исследование: мы сравнивали цены в разных магазинах, изучали настроение покупателей. Выяснилось, что в целом люди воспринимают произошедшие изменения в магазинах «ХлебСоль» позитивно. Значит, курс выбран верный!

Напомним: сеть магазинов «ХлебСоль» - это дискаунтеры. Формат наиболее экономичный и позволяющий обходиться без лишних наценок при комфортном уровне сервиса: торговые залы здесь красивые и светлые, полки удобные, обслуживание быстрое. Главное требование - покупки должны быть выгодными.

В этом году на прилавках сети магазинов «ХлебСоль» появились новые названия. Фото предоставлено компанией.

Держать марку

Одна из самых доступных категорий товаров в магазинах «ХлебСоль» - это товары собственной торговой марки, которые легко узнать по фирменной «птичке». Раскроем большой секрет: производят их на тех же крупных заводах, где и всем известные бренды.

- Зачастую это практически полный аналог основного товара, который производится у нашего партнера, - поясняет Татьяна Петроченко. - Мы договариваемся о продуктах, которые будут изготавливаться специально для нашей сети, по нашим требованиям и, самое важное, без накруток на имя, рекламу и маркетинг. Однако используются те же мощности и даже схожая рецептура. Делается это для того, чтобы покупатели имели возможность выбора товаров по более приемлемым ценам.

То есть, покупая товары собственной марки с изображением известной «Птички», «Простой выбор», мы получаем качественный продукт по приемлемым ценам. Самые практичные покупатели это поняли и избавились от «брендозависимости». Например, сейчас на полках в «ХлебСоли» можно найти чипсы собственной торговой марки под названием Chips. Их делают на том же заводе, что и весьма известный бренд в твердых баночках. Так что от перемены этикетки качество не страдает, а цена выигрывает!

Дискаунтеры «ХлебСоль»: меняемся, чтобы оставаться любимым магазином. Фото предоставлено компанией.

Новые имена

Кроме внешних перемен, есть и внутренние. Группа компаний «Слата», в которую входит торговая сеть «ХлебСоль», приобрела крупного стратегического партнера: совсем недавно была зарегистрирована сделка по приобретению 70% капитала ГК «Слата» и «Красный Яр» X5 Retail Group N.V. (X5), ведущей продуктовой розничной компанией в России, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Что это значит и как скажется на покупателях?

- Мы только приступаем к совместной работе, - объясняет Татьяна Петроченко, - и ожидаем позитивные перемены, в первую очередь по коммерческому направлению и логистике. Что же касается операционной деятельности и работы магазинов, то продолжим работать в своем формате и под своим названием.

Меняются партнеры, меняются поставщики - означает ли это, что на прилавки крупной торговой сети, включающей 282 магазина в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии, придет больше местных производителей?

- В нашей компании уже третий год реализуется проект, направленный на сотрудничество с местными производителями. В его рамках мы не только привлекаем их к совместной работе, но и помогаем развиваться. Так что санкции на наши отношения не повлияли: мы всегда готовы к диалогу, - считает Татьяна Петроченко. - У нас есть положительный опыт. Например, коврики Eva, которые удачно зашли в нашу сеть, понравились людям, показывают устойчивое развитие и, главное, желание развиваться вместе с нами.

В то же время покупатели заметили новые названия в отделах бытовой химии: на замену сильно подорожавшим разрекламированным маркам пришли китайские производители. Многие уже успели оценить качественные средства гигиены, стиральные порошки в капсулах. А раз есть спрос, будет появляться и новое предложение, руководство торговой сети «ХлебСоль» продолжит работу в этом направлении.

Восполнимая потеря

Главный «уход» года, по мнению покупателей и продавцов, безусловно, всем известные Coca Cola и Pepsi прекратили работу в России. Вот уже несколько месяцев, как в магазинах «ХлебСоль» появились аналоги от отечественных производителей - «Черноголовка» и «Очаково».

- Люди пока настороженно воспринимают этот ассортимент и полного замещения еще не произошло. Просто потребуется некоторое время, чтобы распробовать и полюбить новые напитки, - считают в «ХлебСоли».

СКАЗАНО

Вот уже восемь лет все новые и новые дискаунтеры «ХлебСоль» открываются в Иркутской области, Бурятии и Забайкалью. Для многих они стали тем самым, привычным магазином у дома, куда забегаешь по пути с работы, чтобы купить самое необходимое.

- Все наши магазины продолжают работать в прежнем режиме, - подчеркнула Татьяна Петроченко. - Как всегда, у нас в планах множество приятных сюрпризов для покупателей, и день рождения станет еще одним поводом порадовать наших друзей.

Цифры и факты

Компания «Слата» одной из первых в стране стала открывать дискаунтеры «ХлебСоль». К концу 2014 года в Иркутске появился первый магазин, а к концу 2015-го сеть насчитывала 14 магазинов в 8 населенных пунктах. Сейчас в сеть входит 282 дискаунтера, расположенных в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. «ХлебСоль» относится к так называемым soft дискаунтерам, что говорит о наличии выбора более 1000 товаров, около 60% из которых будет под собственной торговой маркой и в низком ценовом сегменте. Магазины небольшие, до 350 квадратных метров, с комфортными условиями для покупок.

Следите за акциями!

- В сети постоянно проходят еженедельные акции «Товар дня», а также специальные предложения на товары, которые присутствуют в магазинах ограниченное количество времени и не представлены в регулярном ассортименте. Покупатели стали понимать, что продукция на полках магазинов есть, а значит, нет необходимости делать запасы определенных категорий товаров. Дискаунтеры, как и раньше, востребованы у населения Иркутской области и Забайкальского края, адаптируются под новые вызовы и тренды, сохраняя баланс между спросом и предложением, ценой и качеством.