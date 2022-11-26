«Увидела во сне погибшего бойца»: певица из Забайкалья посвятила песню героям СВО. Фото предоставлено Еленой Хзанян

«Не стало ребят, а для них было радостью отчизне служить, так про них говорят», - с этих строк начинается песня забайкальской певицы Елены Хзанян. Ее она посвятила всем героям, защищающим Донбасс и его мирных жителей. Необычной историей создания трека под названием «Шмель», а затем и музыкального клипа, сибирячка поделилась с «КП»-Иркутск».

«Увидела во сне…»

- Все началось с того, что моя знакомая попросила написать слова для мемориала своему двоюродному брату, который погиб в зоне СВО, - рассказала в беседе с корреспондентом «КП»-Иркутск» Елена Хзанян. - Я удивилась, когда узнала, что ее родственник - знаменитый в Забайкалье, Иркутской области и Бурятии баскетболист Дмитрий Лагунов. Также он служил в Росгвардии. Пообещала подруге посвятить ему стихотворение, но немного позже. Ночью мне приснилось, будто я нахожусь в пустыне. По снежным шапкам поняла, что это наши Чарские пески. А навстречу мне шел мужчина в баскетбольной форме, который сказал: «Ты обещала написать мне слова». Проснулась посреди ночи в холодном поту и слезах и за 15 минут трясущейся рукой написала не только текст песни, но и музыку.

Дмитрий Лагунов родился в поселке Куанда Каларского района, к слову, именно там находятся те самые Чарские пески. В возрасте 20 лет он переехал в столицу Бурятии, где учился на факультете физического воспитания в госуниверситете. До своего 35-летия военнослужащий не дожил несколько месяцев. Дома у него остались две дочки. Старший сержант полиции – сотрудник ОМОН «Кречет» был удостоен Ордена мужества посмертно. Награду сослуживцы героя лично передали его родителям.

Позывной «Шмель»

- «Шмель» – это позывной Дмитрия, - рассказала Елена. – так его называла команда за стремительность, легкость и нестандартные решения на поле. Думаю, все наши бойцы имеют эти качества, поэтому песня имеет такое название.

Часть музыкального клипа снимали в пригороде Читы, в песчаных карьерах. Остальные кадры – в Улан-Удэ. В этом певице и ее команде помогала семья погибшего военного, обеспечив транспортом съемочную группу.

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