Погода в Иркутске на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 принесет еще и осадки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 совсем не будет радовать сибиряков. Даже синоптики предупреждают, что иркутян ждут аномальные для конца ноября морозы. С 28 ноября по 1 декабря в городе температурные показатели будут ниже климатической нормы на 7-14 градусов. Смотрим прогноз.

Погода в Иркутске на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: прогноз синоптиков

Понедельник, не только день тяжелый, но и самый холодный на предстоящей рабочей неделе. Этой ночью в городе столбики уличных термометров опустятся до -27. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают днем 28 числа -21…-23 градуса. При этом в областном центре продолжит дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 14 м/с, сохранится поземок.

- Погода в Иркутске 28 ноября ожидается с переменной облачностью, выпадет небольшой снег, - говорят метеорологи.

После понедельника в столице Приангарья начнет понемногу теплеть. В ночь на вторник, по данным Гидрометцентра России, в Иркутске -22 градуса, снег. А днем, 29 ноября, уже и вовсе -14, при этом вероятность снега 91% и выпадет примерно 1.8 миллиметров осадков. Это не так много, примерно 10% от месячной нормы осадков для последнего осеннего месяца. Ночью в среду в Иркутске -18 и также осадки, днем 30 ноября -16, снег продолжится, но уже будет небольшим.

- В ночь на четверг в региональном центре -20 и 0.4 миллиметра осадков, - сообщают синоптики. – Днем 1 декабря в Иркутске -13 и снова осадки – их выпадет уже до 1.1 миллиметра.

Коммунальщикам погода в Иркутске на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 уж точно доставит хлопот. Снег в областном центре обещает идти не только каждый день, но и по ночам. Так, в ночь на 2 декабря метеорологи вновь обещают небольшой снег и -21 градус. Днем в пятницу также прогнозируются небольшие осадки и до -18.

Небесная канцелярия прекратит сыпать белых мух с небес только в последний рабочий день. В субботу ночью обойдется без осадков, но жутко похолодает – до -26. Днем 3 декабря потеплеет до -16, а в воскресенье, по данным метеопортала Гисметео, в городе ночью -21, днем -11.

Погода в Иркутске на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: прогноз

Погода в Иркутске на неделю. Данные Гидрометцентра России

Видимо погода в Иркутске на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 «возместит» иркутянам теплый ноябрь.

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