Ледовые катки 2022-2023 в Иркутске откроются к концу декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куда податься зимой любителям активного образа жизни зимой? Конечно, на каток! Надеваешь коньки и мчишь по льду. Здесь весело модно провести время с друзьями, сюда можно пригласить даже девушку на свидание – не забудьте прихватить для романтики термос с горячим чаем и ее любимый шоколад. А мы расскажем, где оборудуют ледовые катки 2022-2023 в Иркутске.

Ледовые катки 2022-2023 в Иркутске: каток на Конном

Пожалуй, самый знаменитый каток в столице Приангарья и один из самых красивых, по традиции, зальют на острове Конный. Его уже начали готовить к открытию. В конце декабря там уже можно будет кататься на коньках. Каток на острове Конный просто огромен – его площадь этой зимой составит 4.5 тысячи квадратных метров.

- Каток будем заливать несколько раз, выравнивая поверхность с помощью спецтехники, – рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

Если вы думаете, что катком на острове Конный все ограничится, то это, конечно, не так. На Конном поставят 14-метровую елку, развесят гирлянды, установят светодиодные фигуры. Все заискрится и засверкает! В общем, новогодняя романтика обеспечена! А еще сюда можно выбираться целыми семьями, ведь для детей тут оборудуют ледовый городок, горки и лабиринт.

Ледовые катки 2022-2023 в Иркутске: «Локомотив» на Норильской

Этот каток в Иркутске также открывается в декабре. В прошлом году был готов к 20-му числу. Так что в новогодние каникулы сюда тоже можно заглянуть. Особенно хорошо жителям Ново-Ленино, им не придется ехать в город, чтобы прекрасно провести время. Вообще, на ледовом поле на улице Норильская, 1 занимаются спортивные команды, но когда у них «окна» в расписании, на лед допускаются все желающие. Есть теплая раздевалка, заточка коньков и их прокат.

Ледовые катки 2022-2023 в Иркутске: каток на стадионе «Авиатор»

Обычно каток по адресу ул. Ширямова, 6 а также открывается к новогодним праздникам. И это также одно из любимых мест активного зимнего отдыха. Вход для посетителей был свободный, но нужно иметь свои коньки. Тут также тренируются спортсмены, поэтому любителей пускают на лед только после их тренировок, в 20.00 в будни и после 17.00 в выходные.

Ледовые катки 2022-2023 в Иркутске: каток на стадионе «Зенит»

Для того, чтобы покататься на коньках совершенно не нужно далеко уезжать от дома жителям микрорайона Иркутск-2. Там есть свой стадион, называется он «Зенит». Находится на улице Авиастроителей, 4а. Можно приходить со своими коньками или взять напрокат. Работает по выходным с 15.00 до 20.00.

Ледовые катки 2022-2023 в Иркутске: катки по округам

В каждом городском округе есть по несколько катков, посещать которые можно со своими коньками. Вот их адреса.

Адреса катков в городских округах Иркутска

Ледовые катки 2022-2023 в Иркутске: крытый каток

В ледовом дворце «Байкал» регулярно проходят массовые катания. У них уже даже появилось свое собственное название «Байкальская массовка». Следить за анонсами таких встреч нужно на сайте учреждения. Длятся катания полтора часа. Заранее можно выбрать коньки нужного размера и купить входной билет, оплатив все через сайт. Продажи открываются за два часа до старта. Взрослый билет – 300 руб., детский – 150 руб. Пенсионерам, инвалидам, детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам – скидки при покупке билетов в кассе. Если вы привели ребенка, но сами на лед выходить не будете, вам придется на себя также приобрести билет за 150 руб.

За 250 рублей можно наточить коньки. Взять коньки на прокат стоит 200 рублей для всех. В наличии во дворце 92 пары фигурных коньков от 32 до 41 размера и 196 пар хоккейных – от 32 до 45 размера. Еще за 200 рублей можно будет взять конструкцию для тех, кто делает на льду первые шаги.

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