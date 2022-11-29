«Ангарскцемент» подводит итоги строительного сезона-2022. Фото предоставлены пресс-службой АО «Ангарскцемент»

С наступлением холодов заканчивается сезон активности в строительстве и ремонтах. А значит, могут перевести дух и производители стройматериалов. АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») рапортует: несмотря на все сложности этого года, удалось сохранить прежние объёмы производства.

С января по октябрь комбинат выпустил 711,5 тыс. тонн цемента, что на 4,5 % больше, чем за десять месяцев прошлого года. Из них реализовано 691,2 тыс. тонн продукции, что на 1,1% выше показателя прошлого года.

- Несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию, комбинат отработал строительный сезон достойно. Объёмы производства по итогам 10 месяцев, пусть незначительно, но превышают аналогичные показатели 2021 года, - отмечает управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. - Завершить уходящий год мы планируем с результатом на уровне предыдущего - 764,5 тыс. тонн продукции.

Помимо уже известных и широко применяемых марок цемента, в этом году комбинат расширил ассортимент, добавив два вида специальных цементов, на которые получены сертификаты. И если первый, предназначенный для строительства дорог, ещё только ждёт применения, то второй, для аэродромных покрытий, уже использовался этим летом.

Безусловно, основными потребителями ангарского цемента являются крупные объекты строительства, такие, как Удоканский горно-металлургический комбинат, предприятия группы “Илим” в Братске и Усть-Илимске, Озерный ГОК в Бурятии, объекты газопровода “Сила Сибири”, вторая ветка Байкало-Амурской магистрали. Однако и частное строительство имеет немаловажное значение. В этом сезоне цемента в мягких контейнерах по 1 тонне было доставлено 261 тыс. тонн, а в бумажных мешках по 25 и 50 кг - 67,1 тыс. тонн. Нужно отметить, что в уходящем году изменился дизайн последних, одновременно были внедрены коммерческие наименования продукции «СИБЦЕМ ЭКСПЕРТ 500», «СИБЦЕМ ПРОФИ 450» и «СИБЦЕМ НОРМАЛ 400». Также на каждом мешке теперь размещен QR-код, который ведет на официальный сайт производителя. В «Сибцеме» рассчитывают, что это поможет уберечь потребителей от фальсификата.

- В прошлом году в рамках регуляторной гильотины в нашей стране фактически отменили государственный контроль за оборотом отдельных видов стройматериалов, в том числе цемента. Как следствие, объем фальсифицированной продукции на рынке значительно увеличился. По приблизительным оценкам, в Сибири ее стало на 20-25% больше по сравнению с аналогичным показателем 2021-го, - комментирует директор по связям с общественностью холдинговой компании “Сибирский цемент” Дарья Мартынкина.

Чем опасен фальсификат? Прежде всего, непредсказуемым поведением в составе строительных растворов, бетонов и железобетонных изделий. Другими словами, здания и сооружения, возведенные с использованием некачественного цемента, могут разрушиться в любой момент. Добросовестным производителям удалось привлечь к проблеме внимание властей: Минпромторгом России подготовлен проект поправок в федеральный закон о техническом регулировании. Но пока изменения не приняты, особенно внимательными должны быть сами потребители.

Чтобы обеспечивать их продукцией стабильно высокого качества, АО “Ангарскцемент” продолжает программу технического перевооружения. В 2022 году на эти цели планируется направить 617,3 млн руб. Во всех подразделениях комбината идут плановые ремонты оборудования, общие затраты на них составляют 892,5 млн рублей. Так, в этом году ввели в эксплуатацию вращающуюся печь №4, которая не использовалась 12 лет. Обновляется оборудование не только на заводе, но и на «Карьере “Перевал”», где добывается сырьё для комбината. Особое внимание цементники уделяют повышению уровня экологической безопасности производства. В 2022 году на проведение природоохранных мероприятий было выделено 18,8 млн руб.: они направлены на техническое перевооружение системы обеспыливания двух вращающихся печей.

- Сейчас мы подводим итоги этого года и формируем планы на следующий, 2023 год, - рассказал Владимир Афанасин. - Ситуация будет непростой, последствия экономических санкций скажутся на всех - мы и в этом году успели ощутить это на себе, испытывая трудности с поставками нового оборудования. Что лишний раз доказало: необходимо восстанавливать отечественное машиностроение, в том числе и промышленное. Однако мы смотрим в будущее с оптимизмом и планируем объёмы лишь чуть меньше этого года. Справимся! Главное, чтобы стройки не стояли, а цементом мы обеспечим.