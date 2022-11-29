Домашние майнинговые фермы становятся причиной пожаров и нехватки напряжения. Фото: архив компании

На улице Ипподромной в Иркутске 25 ноября случился пожар. Горели два автосервиса, а вместе с ними и частный дом мансардного типа. Огонь распространялся быстро, тушение осложняли горючие материалы, а в автомастерских - баллоны с газом. Пожарные боролись с огнем несколько часов, но оба автосервиса выгорели дотла. Кроме того, огонь уничтожил три машины и еще девять серьезно повреждены. Очевидцы рассказывают, что еще до прибытия спасателей на место прилетели неизвестные молодые люди на машинах, быстро погрузили какое-то оборудование из хозпостроек во дворе и отбыли в неизвестном направлении.

Примерно так и выглядит современный пожар на незаконной майнинговой ферме. К сожалению, официально таких предприятий практически не существует, а угроза пожарной безопасности - далеко не единственная опасность, которую несет подобное соседство.

- На сегодняшний день в Иркутской области мы фиксируем потребление электроэнергии в разы выше среднего у 18 361 частного домовладения, - рассказал Олег Причко, генеральный директор Байкальской энергетической компании. - В таких домах не просто пользуются бытовыми электроприборами, а используют специальное оборудование для заработка. Это количество составляет совсем небольшой процент об общего числа домовладений - 1,8%. Однако этот процент потребляет 23% электроэнергии во всей Иркутской области!

В Иркутской области существенно растут нагрузки на распределительные сети, которые приводят к аварийным отключениям потребителей в жилых помещениях и преждевременному выходу оборудования из строя. Фото: архив компании.

К сожалению, платить за подобный домашний «бизнес» приходится вовсе не тем, кто его организует. Электроэнергию они оплачивают как обычные потребители, то есть пользуются субсидируемым тарифом. Если же незаконная ферма оборудуется в подвале или на чердаке многоквартирного дома, то оплата за этот «бизнес» ложится на всех жильцов в виде общедомовых расходов.

- В прошлом году потребление электрической энергии в нашем регионе выросло на 18%, - докладывает Андрей Харитонов, генеральный директор Иркутской электросетевой компании (ИЭСК). - В этом году рост продолжился и за десять месяцев составил уже 12,6%. Все это ложится нагрузкой на существующие сети. В результате напряжение падает, происходят короткие замыкания, люди остаются без света. И если в многоквартирном доме это несет собой бытовые неудобства, то в частных домах может быть смертельно опасным, ведь там от электричества зависит работа систем отопления.

Энергетики пытаются бороться с незаконным предпринимательством. Беда в том, что законодательство в отношении майнинга весьма несовершенно, а посему привлечь к ответу таких фермеров получается лишь долгим путем судебных разбирательств. Рано или поздно энергетикам удается доказать свою правоту, и тогда виновные выплачивают существенные штрафы. Например, одному из таких предприимчивых людей суд назначил выплатить семь миллионов рублей ущерба. Максимальная сумма иска, удовлетворенного судом, - 38 миллионов рублей! Именно столько придется выплатить майнеру из Баяндая. Однако судебная система работает не так быстро, как рождаются все новые и новые незаконные предприятия.

- Лавинообразный рост количества подобных деятелей перекрывает наши инвестиционные мероприятия, - объяснил Александр Щекин, директор филиала «Восточные электрические сети» ИЭСК. - Новые подстанции строятся, однако все они почти сразу оказываются загружены на 100%. И вовсе не потому, что вокруг появляется все больше частных домов или крупных предприятий. Вообще, ни квартира в многоэтажке, ни сарай или баня в частном доме - не место для таких предприятий. Масса ресурсов тратится на их выявление, а добропорядочные предприниматели не могут получить согласие на технологическое присоединение к электросетям, поскольку не позволяют мощности.

И все же самое страшное, что несут собой эти стихийные нагромождения оборудования, - это пожары.

- В причинах возгорания вы не увидите работу майнинговой фермы, - пояснил Андрей Шутов, представитель главного Управления МЧС России по Иркутской области. - Однако число таких пожаров в последние годы возросло в разы, с одного случая в 2018 году до 54 в этом. Сами машины, как правило, работают без сбоев, однако внутридомовая проводка не выдерживает нагрузки, плавится, происходят короткие замыкания и прочее. Сейчас наступили холода, стоит соседям включить обогреватель - и весь дом может лишиться электропроводки как минимум.

Итак, серые манеры не только воруют деньги из бюджета, работая без регистрации и не оплачивая налоги. Они воруют у своих соседей, заставляя их оплачивать повышенные общедомовые нужды. Воруют у каждого из нас, пользуясь субсидированным тарифом для собственного обогащения, а взамен приносят опасность остаться без электричества и даже лишиться имущества. Что же с этим делать?

- На протяжении нескольких лет мы обращаемся к властям с призывом упорядочить эту сферу деятельности, поскольку ее нет в официальном реестре, - разводит руками Олег Причко. - То есть даже при желании работать в правовом поле майнер не сможет зарегистрировать соответствующее предприятие. Запрета нет, но и закона нет, этакая серая зона, в которой каждый творит, что хочет. И до тех пор, пока работа будет строиться именно так, все вышеперечисленные опасности будут только возрастать.

Первый шаг в этом направлении сделан. В ноябре этого года Правительство РФ под председательством Михаила Мишустина приняло решение о снятии ограничений на введение дифтарифов в регионах - именно эта мера позволит взимать с майнеров плату по рыночным расценкам, исходя из объемов потребления. Если соответствующее решение будет принято в Иркутской области, то платить они будут не по льготному и самому низкому в стране тарифу для населения, а как коммерческие предприятия. Вполне вероятно, что у многих это отобьет желание зарабатывать таким образом, и нагрузка на сети снизится. Если же нет, то адекватная оплата за потребленную электроэнергию позволит увеличивать инвестиции в новые мощности.