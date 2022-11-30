Синоптики не исключают, что в декабре возможны периоды повышения и понижении температур. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно в конце осени синоптики уточняют прогнозы на предстоящую зиму. И хотя погода постоянно меняется, жители региона с нетерпением ждут разъяснений. Какой будет погода в Иркутске в декабре 2022? Рассказываем!

Погода в Иркутске на декабрь 2022: прогнозы синоптиков

- В целом средние температуры декабря будут приближены к нормам, - рассказали в Иркутском Гидрометцентре. - В большинстве дней в западных и южных районах температура ночью будет колебаться от -17…-23 до -25…-30 градусов. Дневная температура составит в среднем -11…-20 градусов.

Синоптики не исключают, что в декабре возможны периоды повышения и понижении температур. Ночью термометр при потеплении может показывать -14…-19 градусов. Ожидаются и морозы, когда температура будет опускаться ночью до -30…-35. В северных районах Иркутской области ударят морозы до -40…-45. А местами и до -48!

Наступление настоящей суровой зимы иркутяне прочувствовали еще в последнюю неделю ноября.

- Третья декада ноября, конечно, показала сибирский характер. Пришел холодный воздух. Температуры резко понизились, - поясняют синоптики. - Самая холодная ночь была 28 ноября. В северных районах температура падала до -40…-44 градусов, в южных - до -25…-30. Такой холодный ноябрь последний раз был в 2015 году.

А еще конец ноября запомнился иркутянам снегопадами. Причиной стали влажные воздушные массы, которые прибыли в наш регион прямиком с берегов Северного Ледовитого океана. Эти "гости" останутся у нас и в первых числах декабря.

- 1 и 2 декабря ожидается небольшой снег, - рассказывают синоптики. - Ветер будет северо-западный, до 13-17 метров в секунду, поземки и метели.

В целом погода в Иркутске на декабрь 2022 будет довольно снежной. Осадков в регионе ожидается даже чуть больше нормы. Зато при облачности и снегопадах не будет сильных морозов.

Средняя температура составит -20…-23 градуса. Но при ясном небе похолодает до -27 градусов, в том числе и на юге области. Ночью и днем температура будет такой, как и всегда в декабре - без отклонений.

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