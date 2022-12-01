Тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 декабря 2022: как повысятся Фото: Олег УКЛАДОВ

Тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 декабря 2022 повысятся. Речь об электричестве, горячем, холодном водоснабжении, отоплении, вывозе мусора. На сколько больше будем платить управляшкам и ресурсоснабжащим предприятиям? Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал указ, в котором зафиксирован предельный уровень повышения тарифов - 10% от прежних показателей для всех территорий региона, в том числе для областного центра.

Тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 декабря 2022: как изменятся

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Иркутской области с 1 декабря, уже известно. Информацию, как пояснили в пресс-службе правительства региона, разместили на сайте Службы по тарифам Приангарья.

Так, за 1 киловатт электроэнергии горожане теперь будут платить 1,42 рубля (рост на 12 копеек), а жители деревень и поселков - 0,994 рубля (рост на 8,4 копейки).

- Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение составит не более 9% по отношению к тарифам, действовавшим в ноябре 2022 года, - отметили в Службе по тарифам Иркутской области. - На услуги отопления и горячего водоснабжения - в пределах 10%.

А что насчет коммунальных отходов? Стоимость услуг ООО «Региональный северный оператор» теперь составляет 529,55 рубля за кубометр, ООО «РТ-НЭО Иркутск» - 563,66 рубля за кубометр (плюс 9%). Цены на газ также поднялись на 9%.

При этом максимальный рост общей платы за коммуналку не превысит 10%, а средний рост по Иркутской области не будет выше 9%.

Отметим, что изменение тарифов в России перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. В этом году индексация платежей происходит во второй раз. Прошлое повышение было 1 июля - тогда стоимость коммуналки в нашем регионе повысилась в среднем на 3,7%.

Почему все-таки решили повысить тарифы ЖКХ в Иркутске с 1 декабря 2022? Как пояснили в региональной Службе по тарифам, это необходимо для того, чтобы инфраструктура работала бесперебойно, а коммунальные услуги предоставлялись качественно.

- Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, - добавили в Службе.

Отметим, следующий раз тарифы в стране будут повышать только 1 июля 2024 года.