Новогодние развлечения 2022-2023 в Иркутске: программа мероприятий, куда сходить Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В преддверии Нового Года люди больше обычного верят в чудеса, и это время хочется провести соответствующе. "Комсомолка" расскажет про новогодние развлечения 2022-2023 в Иркутске, которые помогут создать праздничное настроение.

Самые популярные новогодние развлечения в Иркутске: елки и катки

По-прежнему местом притяжения для иркутян и гостей города остается наша главная 25-метровая красавица – елка на сквере Кирова. Уже вечером 1 декабря она наденет свой наряд и зажжет огни. В ледовом городке вас встретят цифры «2023», Дед Мороз, Снегурочка, Снеговичок-почтальон и другие фигуры. А все, кто любят советскую классику кинематографа, могут посетить ледовую выставку, посвященную творчеству Леонида Гайдая. Среди них «Кинолента», «Машина», «Трон Ивана Грозного», «Доска объявлений», Юрий Никулин в образе героя фильма «Бриллиантовая рука».

Елка в сквере Кирова - самое популярное место в Новый год. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще одна не менее шикарная 14-метровая елка будет встречать гостей на острове Конный. Идеальное место для создания романтического настроения! Всего Иркутск украсит 17 елей высотой от пяти до 10 метров.

Ну и как же без катания на коньках по острову Конный? Кстати, площадь катка составит 4,5 тысячи квадратных метра. Будет, где разгуляться! Можно брать с собой и детей, так как для них оборудуют ледовый городок, горки и лабиринт. Кроме этого, рассекать лед можно будет в спортивном комплексе «Локомотив», в центре отдыха «Ерши»,у ледокола «Ангара», на стадионе «Авиатор», «Зенит» и «Динамо». Крытый каток есть в ледовом дворце «Байкал».

Новогодние развлечения в театрах и музеях Иркутска

А еще в нашем списке - выставки, спектакли и концерты. Иркутский музей декабристов дает возможность всем желающим до 29 декабря погрузиться в праздничную атмосферу XIX века и устраивает «Бал в доме князей Волконских». Продолжая тематику дворянского этикета, Дом-музей Волконских приглашает в музыкальный салон «В гостях у княгини Волконской». Мероприятие можно посетить до 31 декабря.

Музыкальный театр им. Загурского тоже позаботился о создании волшебной атмосферы для горожан. С 30 декабря до 14 января можно посетить «Большой новогодний концерт». Режиссер-постановщик из Калининграда включил в мероприятие все любимые и дорогие сердцу праздничные хиты. Далее, историей загадочной акробатки можно проникнуться 27 января на оперетте «Принцесса цирка». Любители русской классики могут порадовать себя мюзиклом-фантасмагорией «Мертвые души» на музыку Александра Пантыкина и либретто Константина Рубинского 9-10 декабря и 28-29 января.

"Принцесса цирка" в музтеатре. Фото: сайт Иркутского музтеатра им. Загурского.

Ну и как же без новогодней классики. Спектакль «Щелкунчик» традиционно покажут в областном ТЮЗе им. Вампилова 26 декабря. Также театр подготовил постановку «Снежная королева», которую можно посетить 27 и 28 декабря. В новогоднюю атмосферу погружает спектакль «Заветный свисток для Морозко». С историей доброй девушки Любаши и ее приключениями можно познакомиться 29 декабря. Театр кукол «Аистенок» для самых маленьких зрителей покажет сказку «По-щучьему велению» 24, 25 и 29 декабря.

Отдел истории Иркутского краеведческого музея покажет театрализованное представление «Как Петр I Новый год встречал» с 24 по 30 декабря. Ребята познакомятся с традициями встречи Нового года на Руси и у коренных народов Сибири.

Также маленьких гостей приглашает к себе отдел природы Иркутского краеведческого музея. Театрализованное представление «Как медведь еловую рощу спасал» по мотивам одноименной сказки иркутской писательницы Софьи Бунтовской малыши смогут посетить до 29 декабря.

Новогодние развлечения 2022-2023 в Иркутске: музей "Тальцы"

Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой - обязательна в новогодней программе! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 3, 10, 17 и 24 декабря открывает свои двери резиденция Деда Мороза. Кудесник уже прибыл в наши края и с нетерпением ждет встреч с иркутянами и гостями города. Также это отличное место покататься на санях и «ватрушках». Также резиденция Деда Мороза станет доступна маленьким иркутянам 17 декабря на сквере Кирова.

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