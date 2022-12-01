Просила полмиллиона: сколько торговый центр выплатил маме в декрете за перелом руки на гололеде

Шоппинг выходного дня для иркутянки закончился в травмпункте. Фото: предоставлено героиней публикации

Об иркутянке Маргарите, которая получила травму на скользком тротуаре «КП-Иркутск» рассказывала около месяца назад. Молодая мама, сейчас она в декрете, сама обратилась в редакцию. В выходной она отправилась в один из торговых центров. Однако шоппинг закончился в травмпункте. Выходя из здания, Маргарита поскользнулась на гололеде, который образовался на асфальте, прямо перед дверьми магазина.

- Упала! И сразу поняла – перелом. Рука на глазах посинела, сильно болела - рассказывает Маргарита. – Поднявшись с земли, я сразу же пошла в администрацию торгового центра, чтобы сообщить о своих претензиях. Но кроме сотрудника охраны там никого не было. Он предложил вернуться в понедельник.

После этого иркутянка направилась травмпункт. Врачи подтвердили худшие опасения – перелом лучевой кости правой руки, ушиб коленей, синяки. Женщине наложили гипс, с которым она проходила около четырех недель. Маргарита – мама 10 месячного малыша и «работать» только одной левой рукой по хозяйству ей было довольно неудобно. Иркутянка решила потребовать компенсацию от администрации торгового центра.

Врачи подтвердили худшие опасения – перелом лучевой кости правой руки, ушиб коленей, синяки. Фото: предоставлено героиней публикации Фото: предоставлено героиней публикации Фото:

- Руководство торгового центра предложило решить этот вопрос без суда, - рассказывает Маргарита. – Я составила претензию, что оцениваю причиненные неудобства в полмиллиона рублей. Но администрацию такая сумма не устроила. Мне предложили только 50 тысяч рублей. Я посчитала, что этого крайне мало. В итоге сошлись на сумме в 100 тысяч рублей.

На днях Маргарите сняли гипс, но это не означает, что о травме можно забыть, как о страшном сне. Фото: предоставлено героиней публикации

На днях Маргарите сняли гипс. Но это не означает, что о травме можно забыть, как о страшном сне. Впереди восстановление. Руку нужно разрабатывать, после долго хождения в гипсе мышцы атрофируются. Кроме того, необходимо носить эластичный бинт.

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