Погода в Иркутске на выходные 3-4 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске на выходные 3-4 декабря немного порадует горожан сразу по двум параметрам: снегопад прекратится, только утром может местами пойти снег; морозы постепенно отступают. Днем на улице уже будет не -18 градусов, а чуть теплее.

Погода в Иркутске на выходные 3-4 декабря

- Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью до -22 градусов, днем -13,-15 градусов, - рассказали в Гидрометцентре о погоде в субботу, 3 декабря.

А в воскресенье, 4 декабря, ситуация будет примерно такой же: температура днем не больше -13 градусов, ветер стихнет, его средняя скорость будет 3 м/с. Переменная облачность, снегопада ждать не следует. При этом в выходные дни утром морозы будут достаточно крепкими, до -20 градусов. Но постепенно воздух прогреется.

Напомним, в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за погодных условий. На севере области морозы уже достигли -40 градусов, но в ближайшие дни даже они отступают до -35 градусов.

Погода в Иркутске на выходные 3-4 декабря, таким образом, будет бесснежной. Однако, на дорогах все еще может быть скользко, поэтому не стоит забывать о собственной безопасности. Нужно учитывать увеличивающийся тормозной путь автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Иркутске на декабрь 2022: ждать ли аномальных морозов и снегопадов (подробнее)