Новогодние вечеринки 2022-2023 в Иркутске: программа мероприятий, куда сходить

Не первый год местом притяжения для иркутян и туристов является сквер им. Кирова Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро наступит всеми любимый праздник, на столах появится оливье и шампанское, и мы услышим долгожданный бой курантов. Новый год - семейный праздник, но ведь хочется и выйти, что называется, «в свет», отдохнуть и развлечься с друзьями и коллегами. Мы расскажем вам про новогодние вечеринки 2022-2023 в Иркутске, которые подарят яркие праздничные эмоции.

Главные новогодние вечеринки в Иркутске

Не первый год местом притяжения для иркутян и туристов является сквер им. Кирова. Наша 25-метровая елка уже нарядилась в свой лучший костюм и зажгла гирлянды. В ближайшее время в сквере появится ледовый городок: все желающие смогут полюбоваться на главного сказочного героя, его внучку, Снеговичка-почтальона и на других. Отличительной чертой этого года станет ледовая экспозиция, посвященная великому режиссеру Леониду Гайдаю. Почитатели советской классики могут полюбоваться «Кинолентой», «Машиной», «Троном Ивана Грозного», «Доской объявлений» и Юрием Никулиным в образе героя фильма «Бриллиантовая рука».

Еще один «магнит» для жителей и гостей города расположен на острове Конный. Помимо зеленой 14-метровой красавицы там появится каток площадью более 4 тысячи квадратных метров. Это место подходит и для детей, так как скоро там построят ледовый городок, горки и лабиринт. «КП»-Иркутск рассказывала, где еще этой зимой можно будет покататься на коньках.

Новогодние вечеринки в ресторанах и кафе Иркутска

Если привыкли отмечать Новый год пышно, с размахом, то вас ждут в ресторанах, клубах, кафе и других заведениях Иркутска. Выбор программ – огромный. Так, в городе состоятся вечеринка «Ваш лучший Новый Год» для любителей мотоспорта. Ценители «сумасшедших» чаепитий могут посетить пати «Новогоднее зазеркалье» по мотивам сказки про Алису в стране чудес. А вот поклонники итальянской кухни могут посетить вечеринку «Новогодние приключения в Траттории!». Любители вокала могут встретить новый год на вечеринке «Snow Party». Во многих заведениях бронирование на заветную ночь все еще открыто.

Корпоративные новогодние вечеринки 2022-2023 в Иркутске

Этот год россияне встречают без эпидемиологических ограничений, а значит корпоративы состоятся. Эксперты Авито уже отметили повышение спроса на новогодние корпоративы в Иркутске: на аренду залов, лофтов, студий и банкетных комплексов, услуги ведущих, кейтеринга, фотографов и видеографов, организацию выездных праздников. В среднем работодателю для аренды помещения потребуется от 1,3 тысячи рублей в час. Нанять фотографа - от двух тысяч рублей в час. Разнообразить вечеринку конкурсами и нанять ведущего - в среднем 1,5 тысячи рублей в час.

Музыкальные новогодние вечеринки в Иркутске

О волшебных музыкальных вечерах позаботился музтеатр им. Загурского. «Большой новогодний концерт» поселит в сердце каждого теплое праздничное настроение 29, 30 декабря и 3, 5, 7, 13, 14 января. Калининградский режиссер-постановщик Сергей Егоров включил в программу вечера новогодние хиты, без которых невозможно представить этот праздник: песни из кинофильмов, композиции отечественной и зарубежной эстрады.

Иркутская областная филармония порадует иркутян концертом «Накануне Рождества». Ансамбль «Байкал-квартет» с солисткой Ириной Мелентьевой 24 декабря подарят всем незабываемые эмоции. Еще один концерт «Ангелы рождества» будет исполнен иркутским союзом композиторов. Многие произведения будут звучать впервые.