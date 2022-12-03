Играют на страхах. Названа новая схема мошенничества в Иркутской области

На удочку попадаются даже те, кто многое знает о мошеннических схемах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кибермошенничество перестает быть редкостью и все чаще приходит в рутину жителей Иркутской области. За неполный 2022 год Банк России получил 193 жалобы от сибиряков, которые сообщали о случаях мошенничества. 152 из этих обращений - про кибермошенничество. Об этом сообщает отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

- Чаще всего люди оспаривали факты заключения договора с банком или микрофинансовой организацией и незаконного списания денег третьими лицами. Это случаи, когда после разговоров по телефону с мошенниками жители Иркутской области становились заемщиками, а деньги с их банковских счетов исчезали, - объяснили в пресс-службе.

Но помимо "классических" схем мошенничества есть методы так называемой социальной инженерии. Преступники манипулятивными методами погружают человека в состояние панического страха или эйфории, заставляя вести себя неадекватно. Людьми, которыми потеряли равновесие и трезвость ума, легко управлять. Жертвами социальной инженерии стал 41 житель Приангарья.

Банку России сложно помогать большинству пострадавших от мошенничества по одной простой причине - они по своей воле передавали информацию преступникам и переводили деньги. Если бы злоумышленники самостоятельно похищали деньги, Банк смог бы компенсировать ущерб. Но в большинстве случаев люди оказываются обмануты и сами передают ценности мошенникам.

Примечательно, что убеждение действует даже на тех, кто хорошо знает о случаях хищения средств по телефону, через социальные сети, букмекерские конторы и так далее. Это далеко не всегда обезопасивает человека от мошенничества. Но, конечно, лучше знать о стандартных схемах обмана, чтобы иметь возможность его распознать.

Если говорить о кибермошенничестве, можно выделить несколько принципов "работы" преступников. Они отправляют СМС якобы от банка с информацией о том, что карта заблокирована. В конце указан номер, на который нужно позвонить, что и делают доверчивые жители Иркутской области. После начинается разговор, во время которого жертва сообщает свои персональные данные.

Еще одна схема связана с продажей предметов по большой скидке. Мошенник подает объявление, хватает "на крючок" жертву, просит деньги и обещает отправить товар. Однако потом исчезают и человек, и его объявление.

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