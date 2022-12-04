«Полыхала как факел»: в Иркутской области осудили мужчину, по чьей вине сгорела школа на берегу Байкала

Деревянная школа сгорела до тла в поселке Большое Голоустное в 2020 году Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Деревянная школа в поселке Большое Голоустное ранним утром 25 ноября 2020 года вспыхнула, как спичка. Повезло, что на тот момент в здании был только сторож. Мужчина успел спастись. Приехавшие через пять минут пожарные отбить у пламени школу уже не смогли, постройка полыхала как факел. Два года шло расследование, выяснялись причины и виновные в произошедшем. Накануне за допущение пожара в школе был осужден гендиректор строительной организации, которая устанавливала в здании электрокотлы. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК РФ по Иркутской области.

- Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба», - говорят следователи. -Как установлено в суде, гендиректор стройорганизации не организовал и не проконтролировал допуск и проведение монтажных работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда и технике безопасности.

Не было ни проектной документации, ни планировочных работ по размещению электрокотлов, ни расчетов тока и установленной защиты. Плюс ко всему, генеральный директор пригласил на работу монтажников с низкой квалификацией.

- Также не были проведены пусконаладочные мероприятия и приемо-сдаточные испытания, - говорят в региональном СК. – Оборудование работало в аварийном режиме. В результате этого сначала загорелся класс, а после сгорело все здание «Большеголоустненская ООШ».

Отмечается, что таким отношение к работе, был причинен ущерб более семи миллионов рублей. Дело о сгоревшей школе слушалось в Иркутском районном суде. Подсудимого признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы.

Напомним, что в 2021 году в поселке открыли новую школу взамен сгоревшей. Строительство нового здания обошлось в 318 миллионов рублей.

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