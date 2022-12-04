Расскажем, какой будет погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После морозных будней в областной центр наконец-то пришло небольшое потепление. Теперь прогулки на свежем воздухе вполне комфортны для сибиряков. А как вам такая новость – в городе станет еще теплее, днем столбики уличных термометров пару дней покажут всего -7…9 градусов. Посмотрим, какая нас ждет погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 декабря 2022.

Погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 декабря 2022

В понедельник, 5 декабря, в Иркутске будет все еще прохладно. Ночью столбики уличных термометров опустятся до -24, а днем температура воздуха поднимется -15 градусов, облачно, но с прояснениями. Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба.

- В ночь на вторник ожидается -21, днем -11, выпадет небольшой кратковременный снег, - говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра. – Подует западный ветер со скоростью до 2 м/с. Атмосферное давление прогнозируется в 728 миллиметров ртутного столба.

Среда будет одним из самых теплых дней, гласит погода на неделю в Иркутске с 5 по 11 декабря 2022. Ночью 9 декабря метеорологи обещают всего -13, а днем и вовсе -9. Небо будет закрыто облаками, но снега специалисты не предрекают.

В ночь на четверг в столице Приангарья -16, а днем 8 декабря -10, облачно и без осадков. В ночные часы 9 декабря в Иркутске до -19, но днем из-за облаков выглянет солнце и потеплеет до -11.

В выходные точно нужно выбираться на природу: кататься на лыжах, с горок, дышать свежим воздухом. Никто не знает, когда еще пошлет такую замечательную погоду небесная канцелярия. В субботу ночью горожан ждет 20-градусный мороз, а днем 10 декабря, как ни странно -9. В воскресенье в городе, по данным портала Гисметео, пойдет снег, зато воздух будет теплее, всего -7.

Погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 декабря 2022: прогноз

Погода в Иркутске на неделю. Фото: Гидрометцентр России

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 5 по 11 декабря 2022.

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