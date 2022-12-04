Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: афиша, билеты, расписание

Расскажем, какие можно посмотреть новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске. Фото: предоставил Иркутский областной краеведческий музей

Новый год время приятных встреч, непродолжительного, но такого важного зимнего «отпуска». В новогодние праздники надо планировать свой досуг, чтобы успеть наполнить дни яркими событиями. Мы предлагаем один, а может быть два-три дня посвятить вояжу по иркутским музеям. Расскажем, какие можно посмотреть новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске.

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: Путешествие в императорском поезде

До 10 января 2023 года в Иркутском областном краеведческом музее будет работать необычная выставка – «Путешествие по императорскому поезду». Его можно осуществить в рамках масштабного передвижного проекта «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути».

Что конкретно могут увидеть иркутяне? Это сто предметов из экспозиции музея-заповедника «Царское село», Музея железных дорог России из Санкт-Петербурга и киностудии «Ленфильм». Они находятся в отделе «Окно в Азию» в 130-м квартале. Также для сибиряков доступны экскурсия и квест в виртуальной реальности. Экскурсия расскажет об истории императорского поезда, а во время квеста гости музея смогут взаимодействовать с предметами и внутренними элементами императорского поезда.

- Известно, что для Романовых было изготовлено несколько десятков вагонов, но до наших дней из них дошли только три, - говорят организаторы. - Благодаря этим вагонам можно представить, как выглядели и были обустроены «дворцы на колесах» — так императорские поезда называли современники.

Путешествие в императорском поезде

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: Новогодний подарок. Уютный дом

Традиционная предпраздничная выставка в Сибэкспоцентре. Окунуться в атмосферу сказки, детства и чудес предлагают организаторы этого события. На выставке «Новогодний подарок. Уютный дом» иркутяне смогут выбрать подарки родным и близким, а может быть найти аниматора. В программе – ярмарка, шоу-программы от творческих коллективов, дефиле праздничной одежды. А еще развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодний подарок. Уютный дом. 2022: где, когда, цена на билет

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: Чичковское плетение

Выставка «Чичковское плетение» в Музейной студии Иркутского краеведческого музея будет интересна всем, кто интересуется народными умельцами. В экспозиции - изделия, созданные в уникальной технологии полутканья. Родом такая техника из Усть-Удинского района Приангарья.

- Эта технология была обнаружена в 2006 году в ходе этнографической экспедиции в межпоселенческом районном Доме культуры поселка Усть-Уда, - говорят в музее. – У нас представлены работы Лидии Мельниковой.

Чичковское плетение

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: Искусство Даши Намдакова и его семьи

В галерее современного искусства в новогодние каникулы, впрочем, как и всегда, ведь выставка постоянная можно увидеть скульптуры всемирно известного художника Даши Намдакова, а также куклы, изготовленные его семьей.

- У нас можно увидеть монументальные скульптурные композиции, созданные мастером в разные годы, и проследить, как менялся его авторский стиль на протяжении времени, - говорят организаторы. - В творчестве Даши воплощены традиционные степные образы: воины, шаманы, всадники, восточные красавицы, мифологические существа.

Куклы произведут на вас не меньшее впечатление при детальном просмотре: национальные одежды, исторические атрибуты. Все это настолько ювелирно и прекрасно.

Искусство Даши Намдакова и его семьи

Скульптура Даши Намдакова. Фото: Галерея В. Бронштейна

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: Ангарская горница

В Музейной студии Иркутского краеведческого музея можно увидеть выставку предметов, собранных во время комплексной архитектурно-этнографической экспедиции в зону затопления Богучанской ГЭС в 1982-1985 годах. Этих деревень больше нет, они скрыты водой, но каждый предмет несет в себе историческую ценность. Как жили люди в ангарских деревнях? Какими предметами пользовались? Что было для них особенно ценным? Эту выставку решено было открыть в год 85-летия создания повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой».

Ангарская горница

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: Виталий Смагин. К 85-летию со дня рождения художника

В Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея до 29 января работает выставка «Виталий Смагин. К 85-летию со дня рождения художника». В экспозиции – 70 работ этого известного мастера - народного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств. Здесь и живопись, и графика.

Кстати, на этом вернисаже можно будет увидеть три новых полотна Виталия Смагина, которых раньше в хранилище музея не было. Их к юбилею профессора в дар худмузею передала его вдова.

Виталий Смагин. К 85-летию со дня рождения художника

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: Жизнь с холодной кровью

В отделе природы Иркутского краеведческого музея проводят интерактивное мероприятие «Жизнь с холодной кровью». Оно рассказывает о жизни рыб, амфибий и рептилий, представленных в фондах отдела – это чучело редкого китайского аллигатора, тигрового питона и другие.

Посетители узнают, как линяют змеи, какие метаморфозы происходят у лягушек и жаб, узнают, какие земноводные водятся в Приангарье и еще много подобных занимательных фактов.

Жизнь с холодной кровью

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: выставка объединения художников-символистов «Красный Квадрат»

В арт-галерее «Диас» представлены работы десяти художников объединения «Красный квадрат», которому в этом году уже 15 лет. Его основали первые выпускники кафедры изобразительного искусства и методики Иркутского государственного педагогического университета. В экспозиции – скульптуры, живопись, графика.

Выставка объединения художников-символистов «Красный Квадрат»

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: «Язык деревянной архитектуры: образцы старого иркутского домостроения»

В Музее городского быта можно увидеть, как строили и украшали дома в Иркутске в прошлом веке: какой была резьба, как выглядели дома с мезонином, подклетом и прирубом. Посетить экспозицию стоит всем, кому интересна история родного города.

«Язык деревянной архитектуры: образцы старого иркутского домостроения»

Новогодние выставки 2022-2023 в Иркутске: Школа Виталия Смагина

Народный художник России Виталий Смагин был не только известным мастером, но и замечательным наставником. Он воспитал целую плеяду талантливых выпускников. Именно поэтому к его 85-летию в Галерее сибирского искусства открыта выставка «Школа Виталия Смагина» с работами его учеников - Натальи Довнич, Григория Свердлова, Дмитрия Дорохина, Марии Быковой, Марины Акишевой, Елены Сергейчук и других. Все они такие же талантливые, яркие и индивидуальные, как их учитель, лауреаты и дипломанты выставок-конкурсов международного и всероссийского уровня. В экспозиции – живопись, мозаика, витражи, эмаль, фьюзинг.

Школа Виталия Смагина

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