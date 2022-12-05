Новогодние места 2022-2023 в Иркутске: программа мероприятий, куда сходить Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В воздухе уже витает волшебство! Мы подскажем вам, куда сходить, чтобы зарядиться праздничным настроением. Итак, какие новогодние места 2022-2023 посетить в Иркутске?

Главные новогодние места в Иркутске

Если вы решили встретить волшебный праздник в Иркутске, то первое, что нужно посетить это сквер им. Кирова. Ведь там уже с 1 декабря стоит елка и дарит новогоднее настроение. А еще там появится ледовый городок с любыми сказочными героями и ледовая выставка, посвященная Леониду Гайдаю. Любители его творчества увидят «Киноленту», «Машину», «Трон Ивана Грозного», «Доска объявлений» и Юрия Никулина в образе героя фильма «Бриллиантовая рука».

Также радостно гостей и туристов встретит остров Конный, где уже стоит 14-метровая красавица. Вскоре прогулочные дорожки зальют, и на их месте появится отличное место катания на коньках. Ну и куда без ледового городка, горки и лабиринта. Ранее «КП»-Иркутск рассказывала, где этой зимой можно будет покататься на коньках. А для любителей шумных празднеств сделана подборка новогодних вечеринок.

Новогодние места 2022-2023 в Иркутске: ярмарки

Новый год - это время подарков, поэтому мы подскажем вам, куда сходить, чтобы подобрать близким подходящие сюрпризы. Так, на Рождественской ярмарке у Центрального рынка каждый может подобрать сувениры, новогодние игрушки и всю праздничную атрибутику.

А на ярмарке в Сибэкспоцентре можно не только купить любимым подарки, но и насладиться новогодним шоу с 13 по 19 декабря. На выставке «Новогодний подарок. Уютный дом» всем желающим помогут с выбором сюрприза, украшений для дома, праздничных услуг, одежды, аксессуаров и многого другого. На ярмарке вы найдете все от карнавальных костюмов до косметики и парфюмерии.

Ярмарка пройдет и в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского17 декабря. Там вы сможете не только подобрать подарок ручной работы, но и посетить рок-концерт «Rockthisyear», новогодний бал с живой струнной музыкой и тематической фотозоной.

Современную ярмарку можно будет посетить на территории Арт-завода Доренберг 11 декабря. На фестивале «Елки-палки «Самобранка» можно будет прикупить всевозможный хэнд-мейд и крутые дизайнерские вещи.

В поисках необычных новогодних подарков можно посетить дом культуры «Орбита» 24 декабря. Там состоится шоу «Город волшебников».

Новогодние места на природе в Иркутске

Куда съездить, чтобы подышать свежим воздухом и отдохнуть на природе? На выезде из Иркутска располагается архитектурно-этнографический музей «Тальцы», который погружает вас в русскую сказку. В этом году с 2 по 8 января вас ждут зимние забавы, а именно: катание на собаках и лошадях, снежные горки, праздничные лакомства. В волшебной мастерской вас встретит Марья-искусница, а в домике Бабы-яги ждет новогоднее волшебство, в резиденции вас встретить Дедушка Мороз, а у новогодней елки организуют игры и забавы. Для семейного отдыха подготовлены пикниковые зоны.

Активно отдохнуть можно и в Листвянке - покататься на снегоходах, собачьих упряжках, лыжах, «плюшках», ледянках, сходить на экскурсии.

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