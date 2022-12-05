Подозреваемый в убийстве 7 лет считался мертвым, но от суда его это не спасло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье следователи СК раскрыли очередное дело из архива, однако примечательно в этом случае то, что задержанный 7 лет как признан…мертвым. С 2010 года житель Усть-Илимска находился в розыске. Мужчина был главным подозреваемым в убийстве знакомого, в компании которого он выпивал алкоголь. Застолье проходило возле времянки на берегу реки Ангары, но в один момент веселье резко сменилось словесной перепалкой, а затем и дракой. Разъяренный сибиряк набросился на собутыльника с кулаками, после чего схватил палку и несколько раз ударил его по разным частям тела.

- Обездвиженного приятеля подозреваемый погрузил в лодку. Отплыв от берега он сбросил тело в реку, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Однако долго скрывать преступление не вышло. В сентябре того же года труп обнаружили в соседнем Красноярском крае. Тело заметил житель Кежемского района и обратился в полицию.

Несколько лет убийце удавалось скрываться от следствия, пока в 2015-м году его семья не обратилась в суд, чтобы доказать – их родственник давно ушел из жизни. Их требование было удовлетворено, однако расследование не прекратилось.

- В сентябре 2022 года местонахождение фигуранта установлено сотрудниками полиции, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Усть-Илимская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего местного жителя. Вскоре «восставший из мертвых» предстанет перед судом.

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