«Подарила шанс на жизнь»: сибирячка стала донором печени для тяжело больной сестры

Ожидание донора могло затянуться на годы. Фото: минздрав Иркутской области

Цирроз – такой диагноз поставили одной из пациенток в Иркутской областной клинической больницы. Страшное заболевание развилось после перенесенного вирусного гепатита С. Выход был лишь один – пересадка печени или ее части. Однако ожидание донора могло затянуться на несколько лет. Чтобы спасти жизнь близкому человеку, отдать фрагмент своего органа согласилась старшая сестра нуждающейся в срочной помощи 35-летней сибирячки. Так, в Приангарье врачи впервые взялись за родственную трансплантацию печени.

- Это одна из самых сложных операций в трансплантологии, - подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Операции сестрам проводили параллельно. Работали шесть хирургов, три анестезиолога-реаниматолога и шесть средних медицинских работников. Около четырех часов понадобилось на изъятие необходимой части органа и пять – на пересадку. На всех этапах коллег поддерживали специалисты из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Хирурги оперировали сестер одновременно. Фото: минздрав Иркутской области

- Сейчас пациентка и ее 44-летняя родственница, чувствуют себя удовлетворительно, - поделились в пресс-службе минздрава Иркутской области.

Врачи отмечают, что для донора проведенная операция никаких последствий для здоровья не несет, в дальнейшем ей не нужно будет принимать лекарства. Через несколько месяцев обе женщины вернутся к полноценной жизни.

С начала 2023 года эта пересадка печени стала в регионе шестой.

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