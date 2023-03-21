После ремонта устройство вернули с дефектами: житель Ангарска отсудил 300 тысяч рублей за некачественный ноутбук Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске мужчина купил дорогой, но некачественный ноутбук и не смог решить проблему с магазином без судебного вмешательства. В итоге ему выплатили сумму в два раза больше, чем стоит товар.

- В 2021 году мужчина приобрел ноутбук за 149 990 рублей. Спустя некоторое время устройство стало громко гудеть при работе. Хозяин беспокоился, что ноутбук может сломаться или взорваться прямо в руках, - рассказали в пресс-службе Ангарского городского суда.

Чтобы решить проблему, мужчина написал претензию магазину и отнес устройство на диагностику в сервисный центр. Спустя месяц ноутбук вернулся к владельцу, но шум при работе не исчез. Более того, на корпусе появились дефекты, которых ранее не было.

Тогда мужчина обратился в магазин, чтобы решить проблему: заменить товар или вернуть деньги. Однако организация не согласилась на такие условия и лишь предложила вернуть 10% от стоимости товара в счет компенсации за повреждения. Это не устроило владельца ноутбука и он решил добиться справедливости через суд.

На судебном заседании покупатель, опираясь на Закон РФ о “Защите прав потребителей”, утверждал, что компания должна вернуть ему стоимость услуг, которые не были оказаны. Мужчина подчеркнул, что права потребителя были нарушены, поэтому магазин должен вернуть ему деньги за покупку некачественного ноутбука, компенсировать моральный вред и выплатить неустойку. Кроме того, владелец ноутбука потребовал заплатить штраф и судебные расходы.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что магазин нарушил сроки устранения неисправностей.

– Суд взыскал с магазина в пользу покупателя сумму, уплаченную по договору купли-продажи товара 149 990 рублей, неустойку 40 000 рублей, моральную компенсацию 5 000 рублей, штраф за невыполнение требований потребителя 97 495 рублей. Всего 292 485 рублей, – сообщили в Ангарском городском суде.

Решение суда вступило в законную силу.

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