Свои метры: купить квартиру в новостройке проще, чем кажется!

Фото: архив компании.

Возвращаться домой, в свой уютный мир, где все сделано так, как нравится, оставляя за порогом весь мир с его проблемами и суетой, - это настоящее счастье. Никакое, пусть и комфортное арендное жилье, не справится с этой задачей. И эта мечта может превратиться во вполне конкретный план, ведь именно сейчас действую поистине интересные ипотечные программы, о которых стоит знать каждому, кто хочет приобрести собственные квадратные метры.

Льготы на все категории

Как отмечают специалисты иркутской девелоперской компании ГРАНДСТРОЙ, сейчас на рынке недвижимости действует немало льготных ипотечных продуктов, которые рассчитаны на различные категории граждан, например военных, сотрудников МЧС и IT-компаний, медработников, и серьезно удешевляют и упрощают покупку новой современной квартиры за счет заемных средств.

Такими банковскими программами можно воспользоваться напрямую от застройщика. Распространяются они и на покупку квартир в жилых комплексах SUNCITY и СОЮЗ PRIORITY

Фото: архив компании.

Мать и дитя - тоже семья

Семейная ипотека - одна из прекрасных возможностей обеспечить семью стабильностью и сделать существенный вклад в будущее детей. В этой программе у застройщика есть возможность дополнительно субсидировать процентную ставку. В частности, клиенты ГРАНДСТРОЙ могут оформить кредит по этой программе под 4% годовых - при ставке по стандартным условиям программы 6%.

- В среднем на рынке Иркутской области субсидированная ставка от застройщика по семейной ипотеке составляет 5,5%, а мы пошли еще дальше и снизили ее на два процентных пункта, - сообщила руководитель отдела продаж компании ГРАНДСТРОЙ Кристина Куклина.

Фото: архив компании.

Семейная ипотека распространяется на широкий круг заемщиков: ее могут взять семьи, у которых есть двое несовершеннолетних детей или один ребенок, родившийся в 2018 году и позже. Причем это необязательно должна быть полная семья, сделала акцент Кристина:

- Не так давно семейная ипотека на покупку квартиры в одном из наших ЖК была оформлена маме, ребенку которой на тот момент исполнилось всего семь дней!

От студента до пенсионера

Кстати, начинать свой путь к дому с посещения именно девелоперской компании - это очень правильный ход. Прежде всего потому, что здесь не придется платить дополнительно за оформление кредитной заявки и в то же время можно быть уверенным в честности результата. Специалист поможет и заявку правильно оформить, и разошлет ее в разные банки, и ответ оттуда получит буквально за пару часов. В итоге одобренные кредиты для, казалось бы, «безнадежных» заемщиков. Например, среди клиентов ГРАНДСТРОЙ, которым банки одобрили ипотеку, есть и студент, купивший свою первую квартиру недалеко от университета, в котором учится, и 70-летняя пенсионерка, решившая «отделиться» от детей.

- Одобрения получают как собственники бизнеса и сотрудники крупных компаний, так и самозанятые граждане, - прокомментировала Кристина Куклина. - Кроме того, специалисты для каждого клиента подберут удобную программу кредитования, в том числе без первоначального взноса, с рассрочкой первоначального взноса, траншевую ипотеку, которая удобна для тех, кто снимает квартиру или продает свою. В последнем случае можно в течение полугода платить минимальную сумму 3,5 тысячи рублей, за это время продать старое жилье, например, а потом уже вносить полноценные платежи.

Фото: архив компании.

За свое платить проще

Это аксиома - размер ежемесячных арендных платежей уже давно сравнялся с величиной платежа по ипотечному кредиту, особенно если речь идет о столицах регионов и крупных городах. В Иркутске средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры с хорошим ремонтом составляет 30 тысяч рублей. Только отдаются эти деньги чужому человеку. Не будем уже вспоминать неприятные истории о том, как хозяева могут внезапно попросить освободить жилплощадь, негативно относиться к маленьким детям и категорически запрещать заводить домашних животных.

- В жилых комплексах SUNCITY и СОЮЗ PRIORITY можно купить готовую квартиру в ипотеку по выгодной ставке 3,9%, которая действует в течение 24 месяцев с даты заключения кредитного договора. В этом случае ежемесячный платеж за квартиру площадью 35 кв. метров составит 21 321 рубль, а за квартиру 60 «квадратов» - 28 300 рублей, - проинформировали нас в отделе продаж компании ГРАНДСТРОЙ.

Три за один раз

Придя за квартирой, обязательно стоит поинтересоваться дополнительными возможностями. Так, в компании ГРАНДСТРОЙ есть специальные условия на приобретение недвижимости в СОЮЗ PRIORITY: при единовременной покупке в жилом комплексе квартиры и машиноместа, клиент получает выгоду на машиноместо 250 тысяч рублей. А при единовременной покупке квартиры, машиноместа и кладовой выгода не только на паркинг, но и 50 рублей тысяч на кладовую.

- Не стоит переживать, что эти объекты нельзя приобрести в ипотеку одновременно, потому что банк не одобрит сразу несколько кредитов. У нас есть пример, когда заемщику согласовали сразу три ипотечных кредита - на квартиру, кладовую и машиноместо, - отметила Кристина Куклина.

Кстати

Еще один повод серьезно задуматься над оформлением ипотеки именно сейчас - возможный запрет на все кредитные программы от застройщиков. После первого в 2023 году заседания совета директоров ЦБ РФ, проходившего в феврале, его глава Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор попытается законодательно закрепить правило, по которому при продаже квартир в новостройках в качестве льготной ипотеки могут использоваться только кредиты с госсубсидией. Речь идет об ипотеке с господдержкой под 8% для всех категорий заемщиков и под 6% для семей с маленькими детьми.

Адрес компании: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, БЦ Академический

тел: 8 (3952) 55-15-15

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