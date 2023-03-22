В Иркутской области разработают комплексную программу строительства модульных соцобъектов.

Заседание Совета Законодательного Собрания по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований прошло под председательством Александра Ведерникова, председателя областного парламента. На нем депутаты Заксобрания, представители муниципалитетов Иркутской области, правительства региона, профильных министерств и местных Дум обсудили два вопроса.

Альбом проектов

Первый был посвящен строительству объектов модульного типа в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

- В нашем регионе есть районы, где нет общепоселковых ФОКов, котельных, учреждений культуры и здравоохранения, где школы не имеют пищеблоков, спортзалов и гаражей для школьных автобусов. Возведение модульных сооружений - это хороший рецепт выхода из сложившейся ситуации, который позволяет возводить объекты в относительно быстрые сроки, снижая при этом нагрузку на местные муниципальные бюджеты, в том числе и за счет сокращения затрат на разработку проектно-сметной документации, - отметил Александр Ведерников.

По мнению спикера областного парламента, в Приангарье уже сложилась положительная практика работы с модульным строительством.

- Нужно расширять перечень таких объектов и варианты типовых решений стандартных проектов, которые бы уже прошли экспертизу и находились в «альбоме» исполнительной власти региона, чтобы муниципалитеты могли выбирать из готовых проектов те, что соответствуют их потребностям, без лишних затрат на проектирование.

По сведениям Минстроя Иркутской области, уже есть положительная практика строительства модульных конструкций блоков питания для школ, в поселке Большое Голосутное построено модульное здание для школы-сада. Давно опробовано и оценено по достоинству удобство модульных котельных и ФАПов. Однако есть и некоторые нюансы, которые требуют более пристального внимания.

Так, при строительстве зданий для учебных учреждений может возникнуть проблема с лицензированием, поскольку для этого требуется не только земельный участок, но и капитальное здание.

Определенные сложности есть пока и со строительством подобных сооружений для учреждений культуры и спорта. Во втором случае есть хорошие перспективы: Иркутская область стала участницей федеральной программы «Бизнес-спринт», в рамках которой выделено 60 миллионов рублей на строительство модульного спортивного зала.

- Пока мы ждем практику от тех регионов, которые получили по этой программе финансирование в 2022 - 2023 годах, - объяснил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев. - Известно, что есть сложности с получением согласования от надзорных органов. Нам повезло, мы получим финансирование, когда опыт уже появится.

Наиболее богатый опыт в строительстве подобных зданий накоплен у областного Минздрава. С 2019 года в Приангарье построено 140 ФАПов, 16 врачебных амбулаторий, в прошлом году впервые начали возводить модульные морги. Все эти быстровозводимые объекты возводятся на основе винтовых свай. У Минздрава уже сформировано рекомендательное типовое техническое задание, которое предоставляется медицинским учреждениям, выступающим в роли заказчика.

Успешный опыт есть и в сфере ЖКХ: более 10 лет в регионе успешно строятся модульные котельные для различных видов топлива, в том числе и комбинированные.

- Подходы к объектам спорта, образования, культуры, медицинским учреждениям, конечно, должны быть разные, - считает Игорь Жук, первый заместитель главы Иркутского района. - Мы получили большой опыт при строительстве школы в поселке Большое Голоустное, отработали все замечания надзорных органов. И работу обязательно нужно продолжать, потому что это дает большие возможности для более комфортной жизни, особенно в небольших населенных пунктах.

- У модульных объектов есть несколько существенных преимуществ: более низкая, по сравнению с капитальными зданиями, цена, быстрые сроки возведения и упрощенная процедура согласования, - пояснил Виктор Побойкин, председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Иркутской области. - Это позволяет в пределах одного сезона реализовывать достаточно крупные объекты. Есть опыт подобного строительства в нашем регионе и большой опыт по всей России. В некоторых территориях, особенно в отдаленных и северных, другого пути просто нет.

По итогам обсуждения Совет рекомендовал правительству региона разработать комплексную программу некапитального строительства соцобъектов, которая будет включать подготовку типовых проектов ФОКов, школьных пищеблоков, гаражей для школьных автобусов, малокомплектных школ и детских садов, библиотек, домов культуры по типу модульных конструкций.

От контейнера до завода

Еще одна тема для обсуждения - развитие схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области.

- В наш адрес поступают многочисленные обращения от органов местного самоуправления. Главные проблемы - отсутствие средств на закупку контейнеров и обустройство контейнерных площадок, неудобное расположение. В частном секторе просят попакетный сбор. Есть проблема вывоза из отдаленных пунктов, - обрисовал круг вопросов Александр Ведерников. - К 2030 году по нацпроекту «Экология» поставлена задача отправлять на переработку 100% ТКО и вдвое сократить захоронение мусора. Надо активизировать работу по переходу от накопительной системы к переработке.

С 2019 года из бюджета региона выделено почти 750 миллионов рублей на закупку контейнеров для отходов и обустройство площадок. Планируется закупить более влосьми тысяч контейнеров и обустроить более двух тысяч площадок. Уже действует 18 полигонов ТБО, три накопительных полигона и один объект обработки отходов. В 2021 году за счет регионального оператора заработала мусоросортировочная станция в Братске, в прошлом году был введен объект обезвреживания в Киренском районе. Большой шаг в сторону комплексной переработки мусора сделан в этом году: подписано концессионное соглашение по созданию мусоросортировочной станции в Ангарске, сейчас она находится в стадии проектирования.

- Тема обращения с отходами актуальна для всех территорий, но для нас особенно, учитывая близость к Байкалу, - отметил Александр Ведерников. - Вопрос очень многогранен, нам нужно создавать региональную практику в нормотворчестве. Мы можем быть новаторами в этом смысле, поэтому все предложения, прозвучавшие на Совете, обсудим уже в рамках рабочей группы.

Совет предложил рекомендовать правительству региона проработать меры поддержки малого и среднего бизнеса, который специализируется на переработке вторичного сырья, провести мониторинг потребности территорий в контейнерах накопления ТКО, в том числе для раздельного сбора мусора. Кроме того, в итоговое решение войдут предложения участников Совета, в том числе в части разработки нормативной документации в муниципальных образованиях. Для выработки рекомендаций по совершенствованию системы обращения с отходами в Заксобрании создадут рабочую группу.

Только цифры

140 ФАПов и 16 врачебных амбулаторий построено в Иркутской области с 2019 года.