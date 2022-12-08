Едва не лишился 5 миллионов: сибирячка спасла сына от необдуманного поступка

47-летний мужчина попал в руки телефонных мошенников и оформил ради них кредиты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Бурятии чуть было не лишился пяти миллионов рублей. Но его вовремя остановила… мама.

На днях в полицию обратилась 72-летняя жительница п. Новый Уоян Северо-Байкальского района и сообщила, что ее 47-летний сын попал в руки телефонных мошенников и оформил ради них кредиты.

Мужчина поверил незнакомцам. И мало того, что уже перевел на их счет часть денег, взятых в кредит, вдобавок он собирался отправиться в Северобайкальск, чтобы перечислить им следующую сумму. Мать заподозрила неладное и попыталась отговорить сына от этой идеи. Но мужчина был не преклонен. Между тем, речь шла о миллионах рублей.

Следователи тут же связались с мужчиной, который уже находился в пути. Выяснилось, что мошенники позвонили потерпевшему еще несколько дней назад. Неизвестный представился сотрудником банка и предупредил, что на имя мужчины оформлен кредит на 2,7 миллиона рублей.

- Потерпевший, конечно же, не оформлял никакой займ. Но убедившись в его наличии в системе онлайн-банкинга, по рекомендации звонившего «вернул деньги в финансовую организацию». На самом же деле он перечислил их через оператора в отделении банка на счет мошенника, - пояснили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Звонивший требовал, чтобы мужчина перевел в банк еще два миллиона рублей. Это якобы было необходимо для того, чтобы завершить начатую операцию. При этом мужчина даже сам не понял, как продиктовал собеседнику пароли из пришедших ему сообщений и тем самым оформил автокредит на указанную сумму. Но планам мошенникам озолотиться помешала бдительная мама мужчины, а затем и полицейские.

Следователи оперативно связались со службой безопасности банка. Они помогли не только сохранить мужчине взятые в кредит два миллиона рублей, но и вернуть те 2,7 миллиона рублей, которые пострадавший перевел мошенникам ранее. Деньги все еще находились на указанном счете и были удержаны работниками банка.

Заведено уголовное дело.

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