Чудом выжил: 8-летний мальчик получил страшный удар током в трансформаторной будке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье семья отсудила 2 миллиона рублей у владельца трансформатора, по чьей вине мог погибнуть 8-летний мальчик. Трагедия едва не произошла летом 2017 года. Школьник во время прогулки заметил открытую ячейку подстанции, расположенной на одной из улиц поселка Усть-Ордынский, и прошел внутрь. Из-за сильного удара током он получил тяжелые травмы.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с владельца источника повышенной опасности, который не ограничил доступ на объект электросетевого хозяйства, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Эхирит-Бухагатский районный суд встал на сторону семьи пострадавшего ребенка. Это решение поддержали и в Иркутском областном суде. Виновника случившегося обязали выплатить в пользу мальчика 2 миллиона рублей.

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