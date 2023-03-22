Рассказываем, кому положен льготный проезд в электричках Иркутска в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сэкономить на проезде в пригородных поездах? Информация о льготном проезде в электричках Иркутска в 2023 году уже известна. В какой период будут действовать скидки и как их получить, рассказывает “КП-Иркутск".

Для кого проезд в электричках Иркутска будет бесплатным в 2023

Проезд в электричках Иркутска будет бесплатным на протяжении всего 2023 года для граждан, попадающих под следующие категории:

- Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны, граждане, подвергшихся радиации на Чернобыльской АЭС и так далее;

- Семьи погибших (умерших) инвалидов войны;

- Реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий;

- Пассажиры с инвалидностью первой группы, дети-инвалиды, граждане, сопровождающие инвалидов первой группы.

С 1 мая по 30 сентября 2023 года по Иркутске бесплатный проезд доступен пассажирам, получающим страховую пенсию по старости. Полный перечень граждан, имеющих право на льготный бесплатный проезд, можно найти на сайте ВСЖД.

Чтобы получить 100% скидку на билет в электричках Иркутска, пассажирам нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справки, подтверждающие право на бесплатный проезд.

Кому положена скидка 50% в электричках Иркутска и как ее получить

Скидка 50% на проезд в электричках Иркутска будет действовать для пассажиров, которые являются:

- Ветеранами труда, а также гражданами, приравненными к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

- Тружениками тыла во время Великой Отечественной войны;

- Ветеранами труда Иркутской области.

- Для льготного проезда пассажирам нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и решение о предоставлении соцподдержки от территориального подразделения Минсоцразвития.

С 1 января по 15 июня 2023 года и с 1 сентября по 31 декабря 2023 года скидка 50% полагается школьникам и студентам, обучающимся очно в вузах Иркутской области. Для ее получения нужен паспорт или свидетельство о рождении, решение о праве на льготу от ОГУ «Управление социальной защиты населения». Студентам дополнительно нужно предъявить студенческий, школьникам - справку, подтверждающую обучение в общеобразовательной организации.

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