«Она уже вынимала из сумки толстые пачки денег»: полицейский у банкомата помешал пенсионерке сделать перевод мошенникам

Владимиру Нагорному вручили благодарственное письмо Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Да, я уже захожу в торговый центр, иду к банкомату, - громко отчитывалась кому-то по телефону пожилая женщина, которая явно была взволнована и очень сильно нервничала.

«Как-то подозрительно она себя ведет» - подсказало внутреннее чутье полицейскому Владимиру Нагорному, который в свой выходной день также отправился с семьей по магазинам. Он решил проследить за пенсионеркой. Когда, увидел, что у банкомата одну за одной сибирячка стала доставать из сумки толстые пачки денег, понял, что на том конце провода, ее явно пытаются обмануть.

- Я предположил, что это очередная жертва мошенников, - вспоминает полицейский патрульной постовой службы Владимир Нагорный. - В то же время собеседник начал убеждать ее в обратном.

Что же предпринять? Лейтенант полиции из Иркутска не растерялся и позвонил в дежурную часть.

- На вызов оперативно отреагировала участковый уполномоченный полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Вместе с иркутским полицейским они смогли убедить женщину в том, что ее собеседниками являются аферисты.

Так, полицейские предотвратили очередную аферу телефонных мошенников, а шелеховчанка сохранила свои сбережения. Руководство МВД, конечно, решило поблагодарить сотрудника за бдительность.

- Это отличный пример, когда жизнь сотрудника ОВД неразрывно связана со службой и днем, и ночью. Хорошо, что такие парни есть у нас в Сибири! – сказал начальник ОМВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский, вручая Владимиру Нагорному благодарственное письмо.

Владимир Нагорный же в свою очередь отметил, что помогло ему сориентироваться в такой непростой ситуации.

- Я часто участвую в профилактических мероприятиях по предотвращения финансовых преступлений, - отметил лейтенант. – Это и выручило.

Но не всем так везет, как пенсионерке из Шелехова. Очень часто в последнее время жители Иркутской области становятся жертвами мошенников. Так, например, накануне полицейские рассказали, что за сутки аферисты украли у двух женщин больше двух миллионов рублей.

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