12-летний мальчик чудом спасся при пожаре в Шелеховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошел в селе Баклаши Шелеховского района. Из загоревшегося частного дома спасти удалось только 12-летнего мальчика. Школьника доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу с ожогами. Спасти мать и отчима мальчика не удалось.

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