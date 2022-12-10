Что произошло в Иркутске в ночь на 10 декабря 2022 года: последние новости Фото: Анатолий ЖДАНОВ

12 декабря в Иркутской области возобновляют полеты самолетов до аэропорта поселка Мама. Ранее на авиасообщение наложили запрет по вине оператора воздушной гавани, компании "Ангара" - организация не подала нужные документы вовремя. Старт продажи билетов назначен на субботу, 10 декабря.

Следователи проверяют чиновников опеки Иркутской области после скандала с 4-летней девочкой, которую забрали у приемных родителей и увезли в Новосибирск. На федеральном канале показали сюжет про семью из Приангарья, которая лишилась приемной дочери. Сейчас девочка находится в Таджикистане.

34-летний житель Забайкальского поселка Могзон получил 8,5 лет колонии за жестокое убийство гражданской жены. В порыве гнева он задушил ее полотенцем, накрыл покрывалом и поджег. Убийцу поймали через несколько часов, он сразу сознался в содеянном.

Житель Иркутской области, который узнал о собственной смерти, когда пришел получать зарплату, потерял работу и стал мусорщиком. По документам он действительно мертв, поэтому его лишили лицензии охранной компании, где он трудился. Есть ли жизнь после "смерти" - читайте в материале "КП-Иркутск".