Военные поблагодарили Общественную палату Иркутска за поддержку мобилизованным

Руководство войсковой части поблагодарило членов палаты за материальную и моральную поддержку земляков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Общественная палата Иркутска получила благодарственное письмо от командира войсковой части, где проходят службу мобилизованные военнослужащие Иркутской области. Руководство войсковой части поблагодарило членов палаты за материальную и моральную поддержку земляков.

- Несколько раз председатель комиссии по патриотическому воспитанию и делам молодежи Михаил Лунев выезжал в воинскую часть, чтобы передать иркутским мобилизованным ребятам квадрокоптеры и обмундирование, - рассказывает председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. – Боевое снаряжение было собрано при участии иркутских бизнесменов.

Командир войсковой части В. Балацан выразил уверенность, что члены Общественной палаты будут и дальше служить примером неравнодушной гражданской позиции по оказанию поддержки ВС РФ на благо Родины.

- Как известно, военные люди довольно суровые. На комплименты они не очень щедры. Но в данном случае был оказан достаточно большой объем помощи, и они действительно нас благодарят, - рассказывает председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб. – Конечно, это очень приятно! Мы стараемся помочь тем, чем можем и будем продолжать делать это дальше.

Как рассказал Станислав Иосифович, Общественная палата начала работу проекта, на котором будут освещаться вопросы, связанные с историей, культурой и экономикой Иркутской области. Первая лекция собрала уже около 200 слушателей. На ней выступил губернатор региона Игорь Кобзев. В дальнейшем содержание лекций будет доступно для широкой аудитории. Члены палаты активно выступают в средствах массовой информации с историческими рассказами о том, как иркутяне помогали в разное время своей стране. В том числе, в период войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Работа в этом направлении будет вестись целый год. Также в планах у представителей палаты создание специального фонда для сбора средств помощи для мобилизованных.