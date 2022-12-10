«Плакала от стыда и бессилия». Что произошло во время концерта Риты Дакоты в Иркутске

Долгожданное выступление Риты Дакоты в Иркутске омрачилось неприятным сюрпризом. Фото: из социальных сетей исполнительницы

В Иркутске с сольным концертом выступила популярная певица Рита Дакота. Ее выступление здесь ждали с особым волнением. Еще бы! Обычная девчонка из Минска, ставшая рок-звездой покорила тысячи фанатов по всему миру. Рита Дакота сама сочиняет композиции, многие из которые становятся суперпопулярными хитами.

Однако долгожданное выступление исполнительницы в Иркутске омрачилось неприятным сюрпризом. В самом начале шоу звезда потеряла голос.

- Концерт, который я не забуду никогда! На первой песне у меня пропал голос и я просто хрипела все полтора часа, - пишет Рита Дакота в социальных сетях. – Но никто не ушел! Все пели припевы, которые я не вытягивала за меня. И ни один человек не ушел и не попросил деньги у организаторов обратно!

Также Рита Дакота добавила, что концерт в Иркутске она теперь не забудет никогда. Столько поддержки и тепла она не никогда получала ранее, от чего даже расплакалась на сцене, общаясь с поклонниками, а затем и в гримерке. Более того, вместе с певицей не смогли сдержать эмоций и члены ее команды.

Следующее вступление певицы было запланировано на 10 декабря в Хабаровске. Но состояние Риты настолько ухудшилось, что концерт пришлось отменить.

- Мы вынуждены объявлять перенос, потому что мой голос окончательно сел. Если вы следили за моими соцсетями, вы видели, что произошло вчера на сцене в Иркутске. Это был мой личный позор. Я плакала на сцене от стыда и бессилия. Наверное, со мной такое было впервые. Спасибо Иркутску, что поддержали. Я надеюсь, что Хабаровск тоже войдет в положение, - обратилась к своим поклонникам в соцсетях Рита Дакота.

Исполнительница пообещала, что вместе со своей командой придумает для зрителей Иркутска и Хабаровска приятные бонусы в знак утешения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Влюбилась в учителя: сибирячка увлеклась скайраннигом и получила предложение руки и сердца на пике Любви в Аршане (подробнее)

Что стало с детьми-маугли, которые зимой жили с отцом в заброшенном доме, голодали и грелись у костра (подробнее)

«Стал мусорщиком»: охранника из Иркутска похоронили заживо, а теперь он лишился и работы (подробнее)