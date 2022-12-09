ЛЭП под защитой

Энергетики призывают к соблюдению правил в охранных зонах линий электропередачи.

По территории Республики Бурятия и Забайкальского края проходят магистральные линии электропередачи, которые имеют огромное значение для энергетической безопасности страны. За надежность электрических сетей напряжением 220-500 кВ отвечают специалисты филиала ПАО "Россети" – Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири. Сотрудники электросетевой компании напоминают, что Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 установлены "Правила использования земельных участков вдоль линий электропередачи". Согласно им, охранная зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства на высоту опор ЛЭП и ширину до 30 метров в обе стороны от проекции на землю крайних проводов ЛЭП.

Размер охранных зон зависит от класса напряжения линии. Чем он выше, тем больше охранная зона. Так, для магистральных воздушных линий она составляет десятки метров: для ЛЭП 220 кВ – 25 метров по обе стороны от крайних проводов, для линий 500 кВ – уже 30 метров.

Жесткий контроль за соблюдением правил необходим для обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждений линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, а также предупреждения случаев электротравматизма. Приближение людей и техники на недопустимое расстояние к проводам ЛЭП очень опасно и даже смертельно, так как человек оказывается включенным в электрическую цепь прохождения тока.

В охранных зонах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства:

– устраивать любые свалки и склады;

– размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

– разводить огонь;

– взбираться на опоры;

– проводить строительные, монтажные работы, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений;

– проводить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше пяти тонн;

– проводить горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

– запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели и другие беспилотники;

– проводить посадку и вырубку деревьев и кустарников.

Все работы, проводимые в охранных зонах энергообъектов, должны быть согласованы с энергетиками. Нарушение этой процедуры влечет за собой административную ответственность, а в случае гибели человека по вине руководителя работ – уголовную.

Для получения разрешения на работы в охранной зоне ЛЭП необходимо обращаться в электросетевые организации, в чьем ведении находятся энергообъекты. Контактная информация размещена на информационных табличках, установленных на опорах линий электропередачи.

Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение регионов, энергетики МЭС Сибири призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов. По статистике, большинство нарушений в охранных зонах происходит из-за невнимательности или беспечности. Однако есть категория людей, которые делают это сознательно. Ради наживы они срезают металлоконструкции опор, подвергая при этом риску не только свою жизнь, но и надежное электроснабжение городов и районов.

Воровство металла с ЛЭП – серьезное преступление, за которое грозит уголовная ответственность. За повреждение объекта энергетики похитители получают до десяти лет лишения свободы (ст. 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Уголовная ответственность ждет и приемщиков ворованного металла – по ст. 175 УК РФ до семи лет.

Энергетики МЭС Сибири надеются на сознательность и помощь жителей региона.