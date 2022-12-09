«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию. Фото: ООО "Маяк"

Ежегодная конференция «Развиваем родное дело» состоялась 8 декабря в Иркутске. Ее организатор - компания «Слата», где с 2020 года реализуется большой проект «Местные производители». Подведение итогов двух лет работы по взаимодействию с местным бизнесом и обсуждение дальнейших перспектив состоялось в рамках конференции на круглом столе «Как достичь качественного роста благодаря объединениям» с участием представителей госструктур, банков и товаропроизводителей. Так же участников ждали презентации сибирских товаропроизводителей и подписание трехстороннего договора между ТС «Слата», центром «Мой бизнес» и Сбером.

- Настоящее время как никогда способствует тому, что мы все должны делать сами - от продуктов питания до самолетов, - отметил на открытии конференции мэр Иркутска Руслан Болотов. - Тем более что развивать собственное производство предпринимателям помогают разные институты - и государственные, и рыночные, как это делает ТС «Слата», развивая свой проект «Местные производители» и вовлекая в него все больше субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщила директор по развитию продаж ТС «Слата» Юлия Климова, сейчас на полках торговой сети представлено более 300 наименований товаров от 67 местных производителей. В основном это товары продовольственных категорий: хлебобулочные изделия, овощи, молочные продукты, яйца и прочие. В ближайшем будущем ТС «Слата» планирует довести количество договоров с местными товаропроизводителями до 150.

При этом она отметила, что для сотрудничества с торговой сетью товаропроизводитель должен соответствовать определенным требованиям СанПиН, Роспотребнадзора и т.д. Помощь в этом могут оказать партнеры и коллеги «Слаты»: финансовые институты, минсельхоз, центр «Мой Бизнес».

Предпринимателям региона рассказали о существующих мерах поддержки и о том, как стать партнером крупнейшей торговой сети Сибири. Фото: ООО "Маяк"

-В 2023 году будут введены новые меры поддержки, и средств на субсидирование товаропроизводителей станет больше, - пояснила замминистра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина. - Мы будем рады, если мерами поддержки воспользуются те предприятия, которые хотят двигаться вперед.

О мерах поддержки местных предпринимателей рассказала директор центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова:

-Мы с удовольствием совместно со «Слатой» и таким финансово-кредитным институтом, как Сбербанк, включились в данный проект. Центр «Мой бизнес» может «доукомплектовать» предпринимателя, чтобы он соответствовал требованиям контрольных органов и торговых сетей.

Директор сельскохозяйственного кооператива «Аларское подворье» Алексей Бунаев поделился опытом сотрудничества с торговой сетью «Слата»:

-Мы начали использовать цивилизованные технологичные методы производства и торговли, так как у «Слаты» высокий уровень требований, стандартизированные операции. И это очень большой плюс для нас.