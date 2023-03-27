Иркутские коллективы участвуют в конкурсе театров от «Полюса»

Впервые в конкурсной программе принимает участие студенческий народный театр «Предместье». Фото: «Молодежный медиацентр ИРНИТУ».

День театра мир отмечает 27 марта. Праздник символичный, ведь его девиз - «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». У искусства нет национальностей и границ, а признание зрителей не купишь ни за какие деньги. В нашей большой стране заявить о себе бывает очень непросто даже профессиональным театральным коллективам, не то что любительским, поэтому конкурс «Полюс. Золотой сезон» в первую очередь проводится именно для них. Его ежегодно организовывают крупнейшая золотодобывающая компания и Фонд развития культуры и современного искусства «Территория».

- Восьмой конкурс «Полюс. Золотой сезон» открывает новые возможности для театров Восточной Сибири и Дальнего Востока, - рассказала директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева. - Победителями по традиции станут шесть театров, которые за счет грантового фонда в 6 миллионов рублей смогут отправиться на Фестиваль современного искусства «Территория. Магадан». Вторым нововведением этого года будет новое направление конкурса. Мы хотим поддержать специалистов театральной сферы из наших регионов, заинтересованных в повышении квалификации, и дать им возможность принять участие в профессиональной программе магаданского фестиваля. Специально для этого будут выделены дополнительные грантовые средства, а участников выберут эксперты по итогам отборочной программы Open call.

Open call - это направление конкурса для театральных деятелей, которые заинтересованы в создании своих творческих проектов. Желающие до 31 марта могут заполнить анкету и получить шанс принять участие в профессиональной программе фестиваля «Территория. Магадан» вместе с его участниками.

Победители отправятся на Фестиваль современного искусства «Территория. Магадан». Фото: «Полюс».

Конкурс театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» проводится при поддержке Фонда развития культуры и современного искусства «Территория» среди театров, молодежных творческих объединений и любительских трупп из регионов присутствия золотодобывающей компании «Полюс». В этом году расширилась его география, к постоянным участникам из Иркутской и Магаданской областей, Красноярского края и Якутии, присоединились театры Хабаровского края.

Шесть театров-победителей отправятся на фестиваль современного искусства «Территория. Магадан» в июне 2023 года, где примут участие в образовательной программе с лекциями и мастер-классами ведущих театральных деятелей. Кроме того, коллективы, занявшие первые три места, представят свои постановки широкой зрительской аудитории. Отдельная номинация «Специальный приз» - для народных театров. Уникальная возможность «прокачать» уровень своего актерского мастерства и пообщаться с коллегами-профессионалами.

Театры Иркутской области традиционно получают высокие оценки жюри и уже восемь раз занимали ведущие места. В этом году от Приангарья участвуют восемь театров, пять из них находятся в Иркутске: Центр современного танца «Профессиональное движение», Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова, Иркутский областной театр кукол «Аистенок», театр «Новая Драма», а также молодежный театр Иркутского национального исследовательского технического университета. Помимо этого прислали заявки на конкурс театральная мастерская «Девятая идея» из Братска, Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина и народный театр «Факел» из Ангарска.

Для студенческого народного театра «Предместье», в котором играют студенты и аспиранты Иркутского национального исследовательского технического университета, это будет дебют. На суд жюри и зрителей «Предместье» приготовило две постановки. К слову, многие студенты ИРНИТУ хорошо знакомы с «Полюсом». Например, компания «Полюс Вернинское», работающая в Бодайбинском районе, регулярно участвует в Днях карьеры университета - своеобразных ярмарок вакансий для студентов.

А вот иркутский театр «Новая Драма» участвует в «Золотом сезоне» уже не в первый раз и знает те возможности, которые может дать участие в фестивале «Территория. Магадан». Именно туда отправятся шесть лучших спектаклей, а коллективы получат гранты, которые можно будет потратить не только на поездку, но и на творческие нужды коллектива: приобретение и ремонт декораций и реквизита, оформительские работы, организацию гастролей, участие в профильных мероприятиях и образовательных программах.

- В современном театральном мире, на мой взгляд, «Полюс. Золотой сезон» - это один из самых крутых фестивалей, - говорит Вадим Карионов, руководитель театра «Новая Драма». - Это прекрасная возможность пообщаться с коллегами из других регионов, набраться опыта, поучиться чему-то. Ну и, конечно, важно, что конкурсантам оказывается финансовая поддержка. Для частного театра, как наш, это вообще спасение.

Итоги конкурса будут известны 11 апреля. Победителей определит жюри, в которое входят театральный критик Роман Должанский, актриса театра и кино Юлия Пересильд, театровед Юлия Клейман, театровед и руководитель литературно-драматической части Хабаровского ТЮЗа Анна Шавгарова.

Конкурс «Полюс. Золотой сезон» проводится с целью развития театральных коллективов в регионах присутствия компании. За семь лет проведения конкурса «Полюс. Золотой сезон» было выделено 42 миллиона рублей на гранты для театров, благодаря которым появились новые костюмы и декорации, артисты смогли посетить мастер-классы, выехать на гастроли и в конечном счете донести свое искусство для благодарных зрителей. Браво!