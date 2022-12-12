«Комсомольская правда» в Иркутске взяла сразу пять наград конкурса «Журналист года Иркутской области 2022»

Итоги ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской области 2022» подвели 12 декабря в правительстве региона. Участие в нем приняли больше 200 человек со всех уголков Приангарья, это сотрудники газет, информационных агентств, теле-, радиокомпаний с большим опытом работы. Сотрудники «Комсомольской правды» в Иркутске получили награды из рук губернатора Игоря Кобзева сразу в пяти номинациях. Так, социальные сети «КП» впервые были признаны лучшими. В прошлом году жюри включили их в тройку лауреатов. Только во ВКонтакте, Одноклассниках и Telegram общее число наших подписчиков достигает 113 000. Это живая аудитория с собственным мнением и неподдельными эмоциями. Читатели узнают о новостях Иркутской области одними из первых, лишь взяв в руки телефон и подключившись к Интернету. Лучшей благодарностью для нас становятся ваши лайки и комментарии.

Остальные награды регионального конкурса вручили журналистам издательского дома. Руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко стала победителем в номинации «Радиопрограмма» с программой «Картина недели». По мнению жюри, в этом году корреспондент Любовь Арбатская стала лучшим корреспондентом печатных СМИ региона. Также она вошла в перечень лауреатов в номинации «Корреспондент сетевых СМИ». Лучшими признали тексты о работе над тушением лесных пожаров, а также об истории женщины-волонтера, которой судьба подарила долгожданного ребенка, после нескольких месяцев в ковидном госпитале в качестве санитарки.

Звание лучшего в номинации «Социальный проект (акция) года» получил марафон «#СвоихНеБросаем», организованный в поддержку спецоперации на Украине. Премию получила директор телеканала «ТИВИСИ» Галина Тюрнева. Лауреатом в номинациях «Радиопрограмма» с программой «Тема дня» и «Информационный проект (акция) года» с проектом «Как живет Сибирь» стала заместитель руководителя проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Евгения Дмитриева.

Напомним, сайт «Комсомольской правды» - Иркутск irk.kp.ru был признан лучшим в регионе, по мнению жюри конкурса «Журналист года Иркутской области 2021».

Справка КП

Конкурс «Журналист года Иркутской области» проходит с 2008 года. Он является самым крупным в регионе творческим состязанием среди сотрудников средств массовой информации. Его организатором является Правительство Иркутской области во взаимодействии с Союзом журналистов Иркутской области.

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