Грантовая программа «Лаборатория энергетики» организована российским энергохолдингом Эн+, основанным Олегом Дерипаской и проводится уже пять лет. Фото компании.

«Лаборатория энергетики» работала в Иркутске три дня, с 6 по 8 декабря. Вернее, это был финальный этап, когда студенты местных вузов, колледжей и техникумов защищали перед авторитетным жюри свои проекты. На самом же деле работа началась несколько месяцев назад, а для некоторых она продолжается по несколько лет и вырастает в настоящие программы по модернизации реального производства. Однако не будем забегать вперед.

В этом году в проекте приняли участие 340 студентов и 42 научных руководителя, 48 команд. Как это происходит? Компания Эн+ предложила 43 кейса, каждый из которых содержал в себе конкретную, настоящую, реально существующую производственную проблему. Например, как удобнее ремонтировать тяжелую технику на 40-градусном морозе? Как использовать с пользой промышленные отходы в виде старых электрических опор? Как человеку максимально быстро и удобно сообщить диспетчеру о том, что у него погас в доме свет?

Выбрать можно было любое понравившееся направление. Поэтому нередко получается, что несколько команд бьются над решением одного и того же вопроса, но предлагают кардинально разные варианты. В любом случае для решения необходимо было детально познакомиться с отдельными производственными процессами на предприятиях Эн+, продумать варианты как с технической, так и с экономической стороны и достойно защитить перед жюри, которое состоит из руководителей подразделений Эн+, наиболее оптимальный вариант.

Нужно в поле

Например, студенты Черемховского горнотехнического колледжа ломали голову над тем, как точно определить вес угля, загружаемого экскаватором в железнодорожный полувагон. В жизни это выглядит так: машинист экскаватора насыпает уголь в вагон «на глаз», ориентируясь только на заполняемость полувагона. Насыпал с горкой - перешел к следующему. И так сотни вагонов в день. Вот только вес должен быть точным. Его определяют на весовом посту, и тогда состав отправляется на «перезагрузку» - где убавить немного, где подсыпать. Это требует больших затрат и по времени, и по ресурсам. Непросто гонять туда-сюда вагоны, груженые углем!

Любопытно, что обдумывать механизм более точного измерения взялись сразу две команды. И решения они предложили разные!

Так, ребята из Черемхова, после того как побывали на реальной погрузке «Востсибугля», соорудили настоящий экскаватор в миниатюре и придумали, как разместить в его ковше датчик, который сможет определить, сколько угля в него загружено. Все это они продемонстрировали жюри самым наглядным образом.

- У ребят правильные мысли и интересные находки, - оценил проекты председатель жюри и руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков. - Конечно, им нужно теперь выходить из лаборатории и на месте, в поле, определять, как будут работать их предложения, учитывая реальные погрешности, погоду, ветер, температуры, в том числе и низкие, и прочие факторы. Вполне возможно, что из этих двух ученических проектов вырастет один вполне серьезный, который изменит производственный процесс.

- Мы с обеими командами работали очень подробно, показали и рассказали им, как проходит реальная погрузка угля, - пояснил эксперт, главный специалист отдела развития бизнес-системы ООО «Разрез «Черемховуголь» Аяс Ооржак. - Считаю, что такие акселераторы для будущих специалистов очень полезны: уже в процессе обучения они видят настоящие промплощадки, решают реальные задачи, которые возникают на производстве. Наверняка многие из участников уже представляют себе, куда пойдут работать.

- Впервые решились участвовать в этом акселераторе, - делится впечатлениями научный руководитель ребят из Черемховского колледжа Наталья Жук. - Было невероятно интересно познакомить ребят с настоящим производством, послушать другие проекты. Для моих мальчишек это огромный стимул! Сегодня мы здесь новички, но обязательно будем еще участвовать.

Не игрушки

Постороннему человеку может показаться, что все эти проекты - лишь учебные макеты, которые никогда не выйдут из стен аудиторий и лабораторий. Однако это не так: участники с большим интересом выслушали доклад студентов Иркутского национального исследовательского технического университета об их работе над роботом для обследования водоводов на ГЭС. На эти исследования и испытания команда получила грант более 10 миллионов рублей! И их работа имеет серьезное практическое значение: диаметр водоводов составляет 6 метров, и чтобы его обследовать сейчас, приходится городить леса и пользоваться услугами промышленных альпинистов. Безусловно, пользоваться самоходным роботом будет гораздо удобнее, выгоднее и безопаснее.

И это далеко не единственный проект, получивший предложение о дальнейшей разработке. Трудятся команды над чат-ботом для решения типовых заявок обслуживающей компании, делают экзоскелеты для тяжелых работ, решают, как применить с пользой золошлаковые отходы и даже продумывают организацию освещения автодороги правобережной плотины БГЭС с использованием возобновляемых источников энергии!

- Растет не только количество участников этого акселератора, но и качество проектов, - оценил Михаил Хардиков. - Я надеюсь, что многих из сегодняшних участников мы увидим в следующем году с продолжением работы над их проектами - все получили рекомендации от экспертов и знают, куда двигаться. Мы обязательно будем продолжать работу по этому проекту, будем усложнять требования и повышать планку.

Итоги

Жюри оценивает представленные студентами кейсы не просто так. Победители получают гранты на дальнейшую разработку. Ежегодно грантовый фонд от Эн+ растет: если в 2019 году он составлял 350 тысяч рублей, то в этом, благодаря победе в федеральном конкурсе Платформы университетского технологического предпринимательства «Акселерационные программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов», увеличился до 1,3 миллиона рублей.

Их распределили между тремя победителями и вручили еще один специальный грант. Однако это вовсе не значит, что работа закончилась: многие вернутся в «Лабораторию энергетики» на следующий год, чтобы показать, как они успели вырасти в профессиональном плане.

Конкретно

Грантовая программа «Лаборатория энергетики» рассчитана на вовлечение талантливой молодежи в поиск и внедрение перспективных технологических идей. Она организована российским энергохолдингом Эн+, основанным Олегом Дерипаской и проводится уже пять лет. За это время в ней приняли участие студенты из 10 городов России - Санкт-Петербурга, Воронежа, Иванова, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Иркутска, Братска, Черемхова, Красноярска, Назарова.

Только цифры

В «Лаборатории энергетики» за 5 лет участие приняли 783 студента из 19 вузов и колледжей.